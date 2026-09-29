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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

علی داوودی: به خداحافظی از وزنه‌برداری فکر می‌کردم؛ لطف خدا شاملم شد

علی داوودی: به خداحافظی از وزنه‌برداری فکر می‌کردم؛ لطف خدا شاملم شد

ملی‌پوش سنگین وزن وزنه‌برداری ایران گفت: چند ماه پیش به فکر خداحافظی از دنیای وزنه‌برداری بودم چون شرایطم سخت شده بود،اما ادامه دادم و خدا را شکر لطف خدا شامل حال من شد و به مدال طلا رسیدم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی داوودی پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در دسته فوق سنگین گفت: اتفاق خوبی بود و لطف خدا شامل حالم شد. در دوره قبل موفق به کسب مدال نقره شده بودم اما این دوره توانستم به مدال طلا برسم. واقعا جای شکر دارد. البته داوران ابتدا کمی نامهربانی کردند اما پس از اعتراض ما و بازبینی دوباره فیلم مورد موافقت قرار گرفت و توانستم به مدال طلا برسم.

وی در مورد لحظاتی که بسیار احساساتی شد، گفت: من چند ماه پیش به فکر خداحافظی از دنیای وزنه‌برداری بودم چون شرایطم سخت شده است. با این حال ادامه دادم و خدا را شکر لطف خدا شامل حال من شد و توانستم در این مسابقات به مدال برسم.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا عنوان کرد: برای کاروان ایران کسب مدال طلا اهمیت زیادی داشت. خدا را شکر توانستم این مدال را بگیریم. همه تلاشم را می‌کنم که همین مدال را در المپیک لس آنجلس تکرار کنم.

کد مطلب 6962625
سیده فرزانه شریفی

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