فرهنگ: تئاتر خیابانی ظرفیت روایت معارف مهدوی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرهنگ پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از هنرمندان با تولیت مسجد جمکران با اشاره به ظرفیت موجود در میان هنرمندان علاقه‌مند به حوزه هنر دینی اظهار کرد: هنرمندانی که دغدغه فعالیت در زمینه هنر دینی دارند، سال‌ها منتظر فراهم شدن چنین فرصتی بوده‌اند و امیدواریم این مسیر به تولید آثار بیشتری درباره حضرت امام زمان(عج) منجر شود.



این پیشکسوت تئاتر کشور افزود: تئاتر خیابانی از ظرفیت مناسبی برای انتقال مفاهیم دینی و مهدوی برخوردار است و این گونه نمایشی در فرهنگ ایران نیز سابقه و ریشه‌های قابل توجهی دارد.



وی با اشاره به پیوند تئاتر خیابانی با هنرهایی همچون تعزیه، نقالی و پرده‌خوانی ادامه داد: می‌توان از این ظرفیت‌های ریشه‌دار برای تولید آثار نمایشی با موضوع مهدویت استفاده کرد.



فرهنگ با بیان اینکه موضوعات مختلفی می‌تواند زمینه خلق آثار نمایشی را فراهم کند، گفت: مهدویت، پرچم، شهدا و کودکان از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند دستمایه تولید آثار هنری قرار گیرند و مسجد جمکران نیز می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.



وی همچنین پیشنهادهایی برای برگزاری رویدادهای هنری در مسجد جمکران و بهره‌گیری از ظرفیت این آستان برای گردهمایی و تعامل هنرمندان ارائه کرد.



تئاتر قم به حمایت بیشتری نیاز دارد



اصغر نوبخت، پیشکسوت سینما و تئاتر، نیز با اشاره به جایگاه فرهنگی مسجد جمکران اظهار کرد: برگزاری چنین نشستی که جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان را در کنار یکدیگر گرد آورده، اتفاق ارزشمندی است و می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های فرهنگی و هنری جدید را فراهم کند.



وی افزود: تئاتر در کشور با مشکلات و کمبودهای مختلفی مواجه است و این عرصه به ویژه در قم نیازمند توجه بیشتری است.



نوبخت ادامه داد: حضور مجموعه‌هایی مانند مسجد جمکران و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی این آستان می‌تواند به تقویت فعالیت‌های نمایشی و حمایت از هنرمندان این حوزه کمک کند.



هما خاکپاش، بازیگر سینما و تلویزیون، نیز در این نشست از علاقه خود برای تولید یک فیلم کوتاه با موضوع مسجد جمکران خبر داد و گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ سال است که در عرصه بازیگری فعالیت دارم و در سال‌های اخیر به حوزه نویسندگی و فیلم‌سازی نیز وارد شده‌ام.



وی افزود: داستان و فیلمنامه‌ای برای ساخت یک فیلم کوتاه نوشته‌ام که تاکنون امکان تولید آن فراهم نشده است و علاقه دارم در صورت فراهم شدن شرایط، این اثر را درباره مسجد جمکران و زیبایی‌های این مکان مقدس بسازم.