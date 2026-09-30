علی نژاد:با ۱۱ طلا جلوتر از برنامه هستیم؛عبور از رکورد ۱۳ طلا ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد پس از کسب مدال طلای امین میرزازاده در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر یازدهمین مدال طلا برای کاروان ایران به دست آمد. ما یک سال است که درگیر جنگ هستیم و با تمام این تفاسیر، مجموع ورزش کشور توانسته یک کاروان منسجم و خوب را به بازی‌های آسیایی اعزام کند و امیدوارم این کاروان بتواند صدای مردم ایران در اینجا باشد. مردم ما مستقل و مداوم در صحنه حضور دارند و در برابر ظلمی که به آنها می‌شود ایستاده‌اند.

وی افزود: پیش‌بینی‌های ما تاکنون محقق شده و ۱۱ مدال طلا داریم که آخرین آن را امین میرزازاده کسب کرد. این عملکرد نسبت به دوره قبل که ۱۳ مدال طلا داشتیم، نشان می‌دهد که ما می‌توانیم از این عدد عبور کنیم. هنوز در کشتی، تکواندو و والیبال شانس کسب مدال داریم و امیدوارم پیش‌بینی‌ها محقق شود و عملکردمان نسبت به دوره قبل بهتر باشد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره عملکرد کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها گفت: تیم دوم کشتی در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرده است. اگر تیم اول کشتی حضور داشت، می‌توانستیم حدود شش مدال طلا از این رشته بگیریم، اما تصمیم فدراسیون به دلیل نزدیکی مسابقات جهانی این بود که تیم دوم اعزام شود. در سایر رشته‌ها حتی جلوتر از برنامه حرکت کرده‌ایم. در دوره قبل، به جز کشتی هشت مدال طلا گرفتیم، اما اکنون به جز کشتی ۱۰ مدال طلا گرفته‌ایم. هنوز والیبال و تکواندو باقی مانده‌اند و قطعاً می‌توانیم عملکرد بهتری نسبت به دوره قبل داشته باشیم.

علی‌نژاد خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما پرچم ایران را بالا برده‌اند و مسئولان آسیایی حضور ایران را مغتنم می‌دانند. با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت و همچنین شرایط منطقه، حضور ما در این مسابقات و داشتن یک کاروان قدرتمند، پرتعداد و پرافتخار اهمیت زیادی دارد.

وی درباره ارزیابی عملکرد رشته‌های مختلف نیز گفت:در برخی رشته‌ها مدال‌هایی به دست آمد و در برخی دیگر رشته‌ها مدال‌ها طبق انتظارات محقق نشد. باید عملکرد همه رشته‌ها را بررسی کنیم. در رشته‌هایی مانند روئینگ که به صورت مستقل در این دوره حضور داشت، نتایج بسیار خوبی به دست آمد و عملکردی در حد بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ داشتیم. در حوزه بانوان نیز افتخارات ویژه‌ای رقم خورد.در کل ادوار تاریخ بازی‌های آسیایی پیش و پس از انقلاب، تنها پنج مدال طلای بانوان داشتیم اما در این رویداد تاکنون دو مدال طلا کسب کردیم و در تکواندو نیز شانس کسب مدال طلا داریم. اتفاقات و موفقیت‌های نخستین متعددی برای بانوان در این دوره از بازی‌ها رقم خورد که جای خوشحالی دارد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: جزئیات عملکرد رشته‌ها را پس از پایان بازی‌ها بررسی خواهیم کرد تا نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود. اگر بتوانیم رکورد دوره قبل را پشت سر بگذاریم و از ۱۳ مدال طلا عبور کنیم، با توجه به همه مشکلات و شرایطی که پشت سر گذاشته‌ایم، افتخار بزرگی به دست آمده است و نشان می‌دهد ورزش کشور همچنان رو به پیشرفت است. با برنامه‌ریزی می‌توان موفق بود. رشته‌هایی مانند کاراته و فوتبال الکترونیک عملکرد خوبی داشتند و موفق به کسب مدال طلا شدند. امیدوارم در ادامه نیز اتفاقات بهتری برای کاروان ایران رقم بخورد.