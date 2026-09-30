هاشم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست دو برصفر ایران برابر روسیه در دومین دیدار دوستانه گفت: امیدوار بودیم بعد از شکست سنگین ملی پوشان برابر ازبکستان مقابل روسیه نمایش بهتری داشته باشیم و بازی قابل قبول تری ارائه کنیم ولی متاسفانه ضعیف تر از بازی گذشته بودیم. در دیدار برابر روسیه بی برنامه و ناهماهنگ بودیم و بازیکنان نتوانستند چند پاس سالم به یکدیگر بدهند. ملی پوشان ما حتی یک شوت هم به دروازه حریف نزدند تا بیشتر از گذشته امیدمان را از دست بدهیم . روسیه ضعف های زیادی از ما نشان داد که اگر کادر فنی نتواند این نقاط ضعف را برطرف کند در جام ملتهای آسیا حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.



مدافعان تنها تماشاگر بودند



وی با انتقاد از عملکرد خط دفاع تیم ملی گفت: در بازی با ازبکستان اشتباهات خط دفاع زیاد بود و فکر می‌کردیم در این چند روز تا حدودی نقاط ضعف برطرف خواهد شد ولی این اتفاق رخ نداد و دیدیم که مدافعان ما بیشتر تماشاگر عملکرد مهاجمان حریف بودند. روس‌ها هر کاری خواستند در محوطه دفاعی ما انجام دادند تا متوجه شویم خط دفاع تیم ملی هنوز ضعف هایش برطرف نشده و اگر این روند ادامه پیدا کند شرایط برای ما در جام ملتهای آسیا سخت خواهد شد. دریافت ۵ گل در دو بازی نشان می‌دهد که باید فکری اساسی برای خط دفاع کرد تا به این راحتی اجازه خودنمایی به مهاجمان حریف را ندهد.



خط حمله بدون خلق موقعیت



کارشناس فوتبال در مورد خط حمله هم تاکید کرد: متاسفانه در خط حمله هم هیچ خلاقیت و حرکتی که منجر به گل یا حتی خطرناک باشد را ندیدیم . مهاجمان ما چنان اسیر دفاع منظم و هماهنگ روسیه بودند که یک موقعیت نزدیک به گل هم خلق نکردند. خط حمله باید زهر دار باشد و از تک موقعیت‌ها استفاده کرده یا برای خودش موقعیت گل ایجاد کند اما مهاجمان ما اینگونه نیستند. مهاجمان حتی نتوانستند یک حمل توپ ساده داشته باشند یا برای یکدیگر موقعیت درست کنند. اصلا در مجموع مدافعان و مهاجمان و خط هافبک اسیر بازی خوب روسیه شدند و تنها مثل ما که در منزل بازی را تماشا میکردیم آنها درون زمین تماشاچی بودند.



بالاخره تیم ملی رکورد زد



حیدری در ادامه خاطر نشان کرد: تنها اتفاقی که در تیم ملی رخ داد جابه جایی یک رکورد بود و بس. احسان حاج صفی رکورد جواد نکونام را زد تا با یک بیشتر از جواد نکونام صاحب رکورد بیشترین بازی در تیم ملی شود . از تیم ملی فوتبال زیبا و مهیجی ندیدیم که به آینده تیم ملی دلخوش باشیم ولی شاید تنها کسی که از این بازی راضی بود کاپیتان تیم ملی احسان حاج صفی بود که رکورد دار شد.



تیم ملی چه دستاوردی داشت؟



وی با انتقاد از عملکرد تیم ملی تصریح کرد: ملی پوشان ما دو بازی انجام دادند و ۵ گل دریافت کردند. آیا این دو بازی برای ما دستاوردی داشته، آیا در آینده ضعف خط دفاع برطرف خواهد شد، آیا مهاجمان ما از موقعیت ها استفاده می‌کنند، آیا خط هافبک ما می‌تواند وظایف خود را بخوبی انجام دهد. اینها سوالاتی است که در ذهن همه علاقمندان به فوتبال شکل گرفته و امیدواریم اتفاقات خوبی در تیم ملی رخ دهد.



سرمربی تیم ملی پاسخگو باشد



حیدری در پایان خاطر نشان کرد: دو بازی دوستانه را واگذار کردیم اما همچنان امیدواریم نقاط ضعف برطرف شود تا شاهد یک تیم ملی پرقدرت در جام ملتهای آسیا باشیم. حالا نوبت سرمربی تیم ملی است تا بعد از بازگشت به کشور پاسخگوی افکار عمومی باشد و شفاف بگوید که چرا تیم ملی اینقدر ناهماهنگ و بی برنامه بوده است ، قلعه نویی به رک گویی معروف است و امیدواریم بدون تعارف و صریح دلایل شکست های تیم ملی را به همه علاقمندان به فوتبال از اصحاب رسانه گرفته تا کارشناسان و مردم علاقمند به فوتبال بگوید تا هیچ شک و شبهه ایی باقی نماند.