به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک هواپیما متعلق به شرکت فلای دبی که از مبدأ دبی به سمت تل آویو در پرواز بود پیام حالت فوق العاده و کمک ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۵۰ صهیونیست در این هواپیما حضور داشته اند.

رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نگرانی هایی در خصوص احتمال ربایش این هواپیما وجود دارد چرا که کد مربوط به ربایش هواپیما فعال شده است. نتانیاهو در جریان این حادثه قرار گرفته و رایزنی های امنیتی در جریان است.

همچنین گزارش شده که مسیر این هواپیما به سمت عربستان تغییر پیدا کرده است. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که این هواپیما در عربستان فرود خواهد آمد.

پروازهای خروجی در فرودگاه بن گوریون رژیم صهیونیستی متوقف شده است. همچنین خلبانان این هواپیما با برج های مراقبت در اراضی اشغالی و اردن ارتباط برقرار نکرده اند.

برخی دیگر از رسانه های اسرائیلی نیز اعلام کرده اند که احتمالا این حادثه ارتباطی با هواپیما ربایی ندارد و به دلیل وقوع درگیری در داخل هواپیما رخ داده است.

رسانه های خبری گزارش دادند که هواپیمای وابسته به شرکت فلای دبی که دقایقی قبل دچار مشکل شده و پیام اضطراری مخابره کرده بود در فرودگاه تبوک عربستان به زمین نشست.

سخنگوی نتانیاهو نیز اعلام کرد که این حادثه مربوط به عملیات ربایش نیست. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که احتمالا این حادثه ناشی از درگیری میان خلبان و کمک خلبان بوده است.