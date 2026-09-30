  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۸ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۴

ادعای «آکسیوس» درباره تصمیم احتمالی آمریکا علیه ایران پس از انتخابات

ادعای «آکسیوس» درباره تصمیم احتمالی آمریکا علیه ایران پس از انتخابات

رسانه آمریکایی «آکسیوس» در گزارش‌های هدفمند خود علیه ایران، ضمن ادعای بن‌بست در مذاکرات، مدعی احتمال اقدامات نظامی واشنگتن علیه تهران پس از انتخابات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آکسیوس»، این پایگاه خبری آمریکایی در سلسله گزارش‌هایی با رویکردی تهدیدآمیز مدعی شد که ترامپ ممکن است پس از انتخابات، دستور عملیات‌ نظامی گسترده علیه ایران را صادر کند.

این رسانه همچنین در ادعایی، روند پیشرفت در مذاکرات را به چالش کشید و مدعی شد که واشنگتن توان پذیرش درخواست‌های طرف ایرانی را ندارد.

آکسیوس به نقل از منابع مطلع خود ادعا کرده است که تیم مذاکره‌ کننده ایرانی تأکید کرده تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود (بازگشت به یادداشت تفاهم) عمل نکند، تهران هیچ‌گونه امتیازی نخواهد داد.

این در حالی است که ناظران سیاسی، انتشار چنین گزارش‌هایی در آستانه انتخابات را بخشی از جنگ روانی و فشارهای سیاسی جریان‌های تندرو در آمریکا برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات و باج‌خواهی ارزیابی می‌کنند.

کد مطلب 6963102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      2 0
      پاسخ
      ملت سرافراز ایران آمریکا را زیر پا له می کند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها