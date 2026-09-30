ادعای «آکسیوس» درباره تصمیم احتمالی آمریکا علیه ایران پس از انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آکسیوس»، این پایگاه خبری آمریکایی در سلسله گزارشهایی با رویکردی تهدیدآمیز مدعی شد که ترامپ ممکن است پس از انتخابات، دستور عملیات نظامی گسترده علیه ایران را صادر کند.
این رسانه همچنین در ادعایی، روند پیشرفت در مذاکرات را به چالش کشید و مدعی شد که واشنگتن توان پذیرش درخواستهای طرف ایرانی را ندارد.
آکسیوس به نقل از منابع مطلع خود ادعا کرده است که تیم مذاکره کننده ایرانی تأکید کرده تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود (بازگشت به یادداشت تفاهم) عمل نکند، تهران هیچگونه امتیازی نخواهد داد.
این در حالی است که ناظران سیاسی، انتشار چنین گزارشهایی در آستانه انتخابات را بخشی از جنگ روانی و فشارهای سیاسی جریانهای تندرو در آمریکا برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات و باجخواهی ارزیابی میکنند.
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