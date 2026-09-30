برگزاری مسابقات و کارگاه آموزشی مینی گلف در سمنان

مهدی ترحمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیئت گلف سمنان یک دوره مسابقات مینی گلف را در کنار کارگاه های آموزشی و ترویجی برگزار می کند، بیان کرد: این مسابقات برای نخستین بار در مجموعه ورزشی تختی سمنان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه معرفی ورزش مفرح گلف مهمترین محور و هدف برگزاری این رقابت ها است، افزود: تلاش داریم با این قبیل رویدادها ورزش گلف را به خصوص به نسل جوان بشناسانیم.

رئیس هیئت گلف استان سمنان با بیان اینکه عموم مردم و شهروندان سمنانی می توانند در این رویداد حضور یابند، بیان کرد: این رقابت ها فردا پنجشنبه از ساعت 10 صبح در استادیوم تختی سمنان آغاز می شود.

ترحمی با بیان اینکه نفرات برتر این رقابت ها تجلیل می شوند، بیان کرد: این رقابت ها ویژه هفته دفاع مقدس در مرکز استان سمنان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در کنار مسابقات مذکور، کارگاه های آموزشی و به خصوص مهارت ها و قوانین گلف نیز برای علاقمندان برگزار خواهد شد.