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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

برگزاری مسابقات و کارگاه آموزشی مینی گلف در سمنان

برگزاری مسابقات و کارگاه آموزشی مینی گلف در سمنان

سمنان- رئیس هیئت گلف استان سمنان از برگزاری مسابقات و کارگاه‌های آموزشی مینی‌گلف در استادیوم تختی سمنان خبر داد.

مهدی ترحمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیئت گلف سمنان یک دوره مسابقات مینی گلف را در کنار کارگاه های آموزشی و ترویجی برگزار می کند، بیان کرد: این مسابقات برای نخستین بار در مجموعه ورزشی تختی سمنان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه معرفی ورزش مفرح گلف مهمترین محور و هدف برگزاری این رقابت ها است، افزود: تلاش داریم با این قبیل رویدادها ورزش گلف را به خصوص به نسل جوان بشناسانیم.

رئیس هیئت گلف استان سمنان با بیان اینکه عموم مردم و شهروندان سمنانی می توانند در این رویداد حضور یابند، بیان کرد: این رقابت ها فردا پنجشنبه از ساعت 10 صبح در استادیوم تختی سمنان آغاز می شود.

ترحمی با بیان اینکه نفرات برتر این رقابت ها تجلیل می شوند، بیان کرد: این رقابت ها ویژه هفته دفاع مقدس در مرکز استان سمنان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در کنار مسابقات مذکور، کارگاه های آموزشی و به خصوص مهارت ها و قوانین گلف نیز برای علاقمندان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6963761

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