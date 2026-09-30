خبر بد برای پرسپولیس از اردوی تیم ملی؛ مصدومیت محبی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار شامگاه سه شنبه تیمهای ملی ایران و روسیه در حالی برگزار شد که محمدمهدی محبی در ترکیب اصلی تیم ملی قرار داشت، اما هافبک پرسپولیس تنها ۲۸ دقیقه توانست در زمین حضور داشته باشد و به دلیل مصدومیت مجبور به ترک بازی شد.
محبی پس از احساس درد، تحت معاینه اولیه کادر پزشکی تیم ملی قرار گرفت تا میزان آسیبدیدگی او مشخص شود. با این حال، شدت درد این بازیکن نگرانیهایی را درباره وضعیت او ایجاد کرده و بررسیهای اولیه احتمال دوری حداقل دو تا سه هفتهای محبی از میادین را مطرح کرده است.
قرار است وضعیت دقیق مصدومیت این بازیکن پس از انجام بررسیهای پزشکی و تصویربرداری مشخص شود اما در صورت تأیید این برآورد، پرسپولیس با خبر ناخوشایندی از اردوی تیم ملی مواجه خواهد شد.
مهدی تارتار در شرایطی باید خود را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر آماده کند که برنامه فشرده مسابقات در مهرماه، سه بازی حساس را پیش روی پرسپولیس قرار داده و غیبت احتمالی محبی میتواند دست سرمربی سرخپوشان را برای انتخاب ترکیب اصلی بیش از پیش ببندد.
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