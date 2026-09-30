تکمیل ۴۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری و کمیته برنامه‌ریزی شاهرود از برنامه‌ریزی تکمیل چهار هزار و ۴۲۹ واحد نهضت ملی مسکن در این شهرستان با همراهی دستگاه های ذیربط خبر داد.

وی با بیان اینکه دولت خود را موظف به تسهیل و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن می داند، افزود: واحدهای مسکونی مذکور به صورت میانگین دارای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی هستند و به زودی می توانیم شاهد تکمیل این طرح ها باشیم.

سرپرست فرمانداری شاهرود و معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان همچنین خواستار همراهی بیشتر دستگاه های ذیصلاح در نهضت ملی مسکن شد.

آقابراری با بیان اینکه سمنان در زمره استان های پیشرو در نهضت ملی مسکن است، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از مساکن نهضت ملی مسکن در شاهرود طی ایام الله دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه پدیده النینو یکی از مخاطراتی است که هواشناسی درباره آن هشدار داده است، افزود: ما نیز در شاهرود می بایست آمادگی لازم و کافی را برای مقابله با مخاطرات این پدیده جوی داشته باشیم.

سرپرست فرمانداری شاهرود خواستار آماده باش همه دستگاه‌های خدمت رسان و همچنین اجرایی برای مقابله با مخاطرات احتمالی این پدیده جوی شد.

آقابراری خود حفاظتی و برنامه‌ریزی در صورت شرایط برودت هوا و بروز پدیده النینو را دو اولویت در مجموعه مدیریت بحران شاهرود دانست و گفت: ادارات و دستگاه‌های مانورهای آمادگی را نیز در این خصوص داشته باشند.