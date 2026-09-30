به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ هادیان‌پور عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: ورود فاضلاب به ساحل بوشهر باید حل شود و برای رفع این مشکل نیازمند اقدام جدی و تأمین منابع مالی هستیم.

وی افزود: برخی مسائل و مشکلات موجود در استان بوشهر ماهیت ملی دارد و باید در سطح کشور برای آنها تصمیم‌گیری و منابع لازم اختصاص یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت پژوهشکده میگوی استان بوشهر تصریح کرد: حیف است پژوهشکده میگوی استان با این ظرفیت و اهمیت، وضعیت مناسبی نداشته باشد و باید برای تقویت آن بودجه اختصاص داده شود.

هادیان‌پور ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و علمی حوزه میگو می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رفع مشکلات تولید و توسعه این صنعت کمک کند و لازم است این موضوع در سطح ملی دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت سایت پسماند و زباله بوشهر گفت: وضعیت این سایت مناسب نیست و برای حل مشکل باید منابع مالی مورد نیاز اختصاص یابد؛ نمی‌توان انتظار داشت بدون تأمین اعتبار، مشکلات پسماند برطرف شود.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت اقتصادی صنعت میگو خاطرنشان کرد: میگو می‌تواند به یکی از منابع مهم درآمدی کشور تبدیل شود و حتی ظرفیت آن وجود دارد که درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

هادیان‌پور افزود: این ظرفیت باید مورد حمایت قرار گیرد، اما در حال حاضر تولیدکنندگان این بخش با مشکلات زیرساختی از جمله تأمین برق مواجه هستند و لازم است برای رفع این موانع اقدام شود.

وی تأکید کرد: حمایت از صنعت میگو، تأمین برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، تقویت پژوهشکده میگو و تأمین اعتبار برای حل مسائل زیست‌محیطی بوشهر باید در سطح ملی دنبال شود.