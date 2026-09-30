۲۳ طرح گردشگری اصفهان از منابع صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شالبافیان شامگاه چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از یکی از هتل‌های اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد، با اشاره به روند توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: امروز یک‌هزار و ۴۲۱ پروژه در طول دو سال اخیر به بهره‌برداری رسیده و در همین دوره نیز ۱۷۶ هتل و واحدهای اقامتی مشابه افتتاح شده است.

وی افزود: مجموعه مشوق‌هایی که در سال‌های اخیر برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در نظر گرفته شده، در کنار حمایت‌های مالی و قانونی، زمینه را برای تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری فراهم کرده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌های گردشگری اصفهان تصریح کرد: ۲۳ طرح گردشگری در این استان از منابع صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شده که اصفهان از این نظر فاصله قابل توجهی با استان بعدی دارد که ۱۵ طرح در آن تأمین مالی شده است.

وی ادامه داد: از مجموع طرح‌های تأمین مالی‌شده در اصفهان، چهار طرح مربوط به هتل‌های چهار و پنج ستاره است که بخشی از آنها تا پایان سال تکمیل خواهد شد و چهار طرح دیگر نیز در رده هتل‌های یک تا سه ستاره قرار دارند.

شالبافیان با بیان اینکه توسعه ظرفیت اقامتی اصفهان از الزامات افزایش گردشگری ورودی به کشور و استان است، گفت: یکی از محدودیت‌های مهم اصفهان در سال‌های گذشته، کمبود ظرفیت هتل‌ها متناسب با تقاضای گردشگران ورودی بود و توجه ویژه به طرح‌های اقامتی در این استان با هدف جبران این خلأ و نزدیک شدن ظرفیت اصفهان به استانداردهای مورد نیاز گردشگری انجام شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین از توافق برای تأمین ۱۲ همت منابع مالی برای طرح‌های گردشگری خبر داد و افزود: در این چارچوب ۱۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۲ همت از منابع بانک ملی اختصاص می‌یابد و تفاهم‌نامه مربوط به آن نیز به امضا رسیده است.

وی تأمین مالی بلندمدت را یکی از چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری دانست و اظهار کرد: ساختار تأمین مالی در کشور عمدتاً بانک‌محور است و تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های گردشگری از طریق نظام بانکی به دلیل ماهیت و دوره بازگشت سرمایه این طرح‌ها با دشواری‌هایی مواجه بوده است.

شالبافیان افزود: با رویکرد جدیدی که در حوزه گردشگری شکل گرفته، دولت، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی در قالب تفاهم‌نامه‌های جدید به دنبال ایجاد سازوکارهای مناسب‌تر برای تأمین مالی پروژه‌های گردشگری هستند و میزان منابع اختصاص‌یافته در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: پروژه بهره‌برداری‌شده در اصفهان نیز با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک ملی و در چارچوب همین رویکرد تأمین مالی به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به شرایط اجرای این پروژه گفت: برنامه زمان‌بندی اولیه پروژه ۱۸ ماه تعیین شده بود اما با وجود تمام مشکلات و حوادثی که در کشور رخ داد، عملیات اجرایی در مدت ۱۲ ماه به پایان رسید.

شالبافیان افزود: در جریان جنگ نیز عملیات اجرایی این پروژه متوقف نشد و عوامل اجرایی به صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند تا پروژه مطابق برنامه به مرحله بهره‌برداری برسد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت پایبندی به برنامه زمان‌بندی پروژه‌های گردشگری بیان کرد: اجرای به‌موقع این پروژه نشان داد در صورت هماهنگی میان سرمایه‌گذار، دستگاه‌های اجرایی و نظام تأمین مالی، می‌توان زمان اجرای طرح‌های گردشگری را به شکل قابل توجهی کاهش داد.

وی همچنین با اشاره به ادامه تعهدات نظام بانکی برای تأمین مالی هزینه‌های پیش‌رو گفت: بانک ملی آمادگی دارد با توجه به سوابق سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق و به‌موقع این پروژه، در سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز همکاری و تأمین مالی لازم را دنبال کند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری طرح حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در مجلس خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی تدوین شده و هدف آن افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع سرگردان به سمت پروژه‌های گردشگری است.

وی افزود: در صورت تصویب و اجرای این سازوکارها، می‌توان مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را جذاب‌تر کرد و بخشی از منابع موجود در اقتصاد را به سمت پروژه‌هایی هدایت کرد که علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت زیرساختی صنعت گردشگری کشور را افزایش می‌دهند.

شالبافیان همچنین به استفاده از ظرفیت‌های گردشگری آبی اشاره کرد و گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آبی در هفته دولت معرفی شده و با اصلاح مقررات مربوط به شرکت‌های آب منطقه‌ای و مدیریت منابع آب ایران، امکان ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه فراهم شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد: فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی می‌تواند به توسعه محصولات جدید گردشگری، تنوع‌بخشی به مقاصد و استفاده اقتصادی از ظرفیت‌های آبی کشور کمک کند.

وی همچنین از پیگیری معافیت‌های مرتبط با یکی از هزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری معافیت کامل در این بخش اخذ شده است.

شالبافیان در پایان با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های عمومی پروژه‌های گردشگری خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌هایی که در کشور در حال تکمیل هستند، در صورت تأمین نشدن زیرساخت‌هایی مانند آب، گاز و برق امکان بهره‌برداری ندارند و حل این مسائل باید همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها دنبال شود.