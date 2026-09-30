به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در ابتدای ورود به اردبیل اظهار کرد: در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل اساسی استان را بررسی می‌کنیم و در ادامه نیز نشستی با مجمع نمایندگان استان خواهیم داشت.

وی افزود: هدف از این نشست‌ها بررسی مسائل و مشکلات اردبیل و شناسایی ظرفیت‌هایی است که بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی می‌توانند برای توسعه استان به کار بگیرند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه سرمایه‌گذاری، بیان کرد: اردبیل در زمینه سرمایه‌گذاری از رتبه مناسبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم مجموعه اقدامات و ظرفیت‌های نظام بانکی در مسیر تقویت توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: بررسی مسائل اقتصادی استان و کمک به رفع مشکلات از طریق ظرفیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، بخشی از اهداف سفر به اردبیل است.