  1. استانها
  2. اردبیل
۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای توسعه سرمایه‌گذاری در اردبیل

استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای توسعه سرمایه‌گذاری در اردبیل

اردبیل-رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در سفر به اردبیل مسائل و مشکلات اقتصادی استان با حضور بخش خصوصی و مجمع نمایندگان بررسی می‌شود تا ظرفیت‌های نظام بانکی برای کمک به توسعه استان به‌کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در ابتدای ورود به اردبیل اظهار کرد: در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل اساسی استان را بررسی می‌کنیم و در ادامه نیز نشستی با مجمع نمایندگان استان خواهیم داشت.

وی افزود: هدف از این نشست‌ها بررسی مسائل و مشکلات اردبیل و شناسایی ظرفیت‌هایی است که بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی می‌توانند برای توسعه استان به کار بگیرند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه سرمایه‌گذاری، بیان کرد: اردبیل در زمینه سرمایه‌گذاری از رتبه مناسبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم مجموعه اقدامات و ظرفیت‌های نظام بانکی در مسیر تقویت توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: بررسی مسائل اقتصادی استان و کمک به رفع مشکلات از طریق ظرفیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، بخشی از اهداف سفر به اردبیل است.

کد مطلب 6964070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها