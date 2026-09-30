جزئیات جدید حادثه پرواز فلای دبی؛ از درگیری خونین تا احتمال ربایش+عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، شرکت فلای دبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پرواز ۱۰۷۳ از مبدأ دبی به مقصد تل آویو حین پرواز دچار مشکل شد اما به سلامت در فرودگاه شهر تبوک عربستان به زمین نشست.

رسانه های صهیونیستی نیز به نقل از یکی از سرنشینان این هواپیما با ۱۵۰ مسافر اسرائیلی گزارش دادند: ما صدای فریاد شنیدیم و خون دیدیم. خلبان هواپیما چاقو خورده بود. لحظاتی فکر کردیم هرگز نجات پیدا نخواهیم کرد.

همچنین گزارش شده که یکی از خلبانان به خلبان دیگر چاقو زد. درگیری به وجود آمد و خلبانی که اقدام به چاقو زدن کرد قصد داشت هواپیما را برباید و یا آن که این هواپیما را به زمین بکوبد. یک درگیری در داخل هواپیما رخ داد و ارتفاع آن ۴ هزار متر کاهش پیدا کرد.

حرف و حدیث هایی نیز در خصوص تلاش یکی از خلبانان برای خودکشی از طریق کاهش سریع ارتفاع هواپیما از ۳۰ هزار پایی با سرعتی نزدیک به سرعت صوت و رساندن آن به ارتفاع ۱۵ هزار پایی در مدت کوتاه مطرح شده است. خلبان دیگر نیز با مداخله مانع از این کار شده است.

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که مقامات تل آویو در حال بررسی احتمال تلاش یکی از خلبانان برای ربایش هواپیما به دلایل سیاسی هستند.

این در حالی است که پیشتر دفتر نتانیاهو موضوع ربایش هواپیما را رد کرده بود.