پرهیزگار در آستانه مدال برنز جودو قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، الیاس پرهیزگار که در رقابت های وزن ۸۱- کیلوگرم با یک پیروزی و یک شکست به گروه شانس مجدد رفته بود، در نخستین دیدار خود در این مرحله «شین بایار» از مغولستان را شکست داد.

پرهیزگار در مبارزه نخست خود برابر «البایکوف» جودوکار روسی الاصل امارات را با ضربه فنی از پیش رو برداشت و سپس به «ابوبکر شروف» از تاجیکستان با امتیاز باخت تا برای کسب مدال برنز شانس خود را آزمایش کند.

در مسابقات امروز سمیرا خاک خواه با شکست برابر جودوکاری از چین حذف شد. روز گذشته هم مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند