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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

مریم بربط با ایپون کردن جودوکار مغولستانی صعود کرد

مریم بربط با ایپون کردن جودوکار مغولستانی صعود کرد

سومین عضو تیم ملی جودو بانوان ایران نخستین مبارزه خود در بازی های آسیایی را با پیروزی برابر حریفی از مغولستان پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (جمعه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد که طی آن مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم به مصاف خوسلن اوتگونبایار از مغولستان رفت.

در این مبارزه مریم بربط با اقتدار ظاهر شد و در همان لحظات ابتدایی مبارزه حریف خود را ایپون کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

عضو تیم ملی زنان ایران در مبارزه بعدی خود باید به مصاف «هونگتائوو» از چین که رنکینک ۱۶ جهان را در اختیار دارد، برود.

هدایت تیم ملی جودو بانوان ایران برعهده معصومه جعفری است. پیش از این مهسا شکیبایی و سمیرا خاک خواه با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفته بودند.

کد مطلب 6965017

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