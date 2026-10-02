دختر جودوکار ایران به فینال نرسید؛ تلاش بربط برای برنز

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (جمعه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد که طی آن مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.



عضو تیم ملی جودو بانوان ایران در نخستین مبارزه خود به مصاف «خوسلن اوتگونبایار» از مغولستان رفت و در یک مبارزه برتر وی را با امتیاز ایپون مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.



مریم بربط در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «هونگتائوو» از چین که رنکینک ۱۶ جهان را در اختیار دارد رفت و در یک مبارزه برتر و نمایشی قابل تحسین حریف را ایپون کرد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.



ملی پوش جودو ایران برای رسیدن به فینال به مصاف «میزوکی سوگیمورا» از ژاپن رفت و در شرایطی که از حریف جلو بود در یک لحظه غافلگیر شد و با ایپون نتیجه را واگذار کرد و باید برای مدال برنز مبارزه کند.



هدایت تیم ملی جودو بانوان ایران برعهده معصومه جعفری است. پیش از این مهسا شکیبایی و سمیرا خاک خواه با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفته بودند.