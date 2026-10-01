پرهیزگار: داوران مدال برنز من را به حریف دادند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، الیاس پرهیزگار که در دیدار رده بندی وزن ۸۱ - کیلوگرم مسابقات جودو بازی های آسیایی ۲۰۲۶ تا آخرین لحظات از حریف پیش بود اما در یک غافلگیری شکست خورد در مورد این مبارزه گفت: با وجود این که مبارزه خوبی را انجام دادم و حقم رسیدن به مدال برنز بود اما ناداوری مدالم را گرفت.



وی ادامه داد: امروز مسابقات خوبی را برگزار کردم و شانس کسب مدال برنز را داشتم اما با وجود این که بعد از مسابقات داوران دیگر کشورهای حاضر در سالن مسابقات، امتیاز من را تایید کردند اما در حین مسابقه تصمیم ناعادلانه ای گرفتند.



ملی پوش جودو ایران ادامه داد: در وقت طلایی من یک امتیاز گرفتم که صددرصد درست بود اما نمی دانم چرا داوران این امتیاز را پاک کردند و باعث شدند نتوانم به آنچه دنبالش بودم دست پیدا کنم.



الیاس پرهیزگار در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکردت در این دوره از بازی ها راضی هستی؟ گفت: بله خدا را شکر مسابقات خوبی برگزار کردم و بعد از چند سالی که جودو ایران از میادین بین المللی دور بود عملکرد خوبی داشتیم.



عضو تیم ملی جودو ایران در پایان با بیان این که حقش رسیدن به مدال برنز بود خاطرنشان کرد: با از دست رفتن این مدال شرمنده مردم کشورم شدم.