به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مدرسه معارف اسلامی صدرا و با اشاره به برنامه «محفل ستارهها» گفت: ستاره تنها به دلیل درخشش خود ارزشمند نیست، بلکه ارزش اصلی آن در هدایتگری و نشان دادن راه در تاریکی است.
وی با تبیین مفهوم نوجوان قرآنی افزود: هدف از یادگیری قرآن تنها کسب رتبه در مسابقات یا داشتن صدای زیبا نیست، بلکه باید قرآن در رفتار نوجوان دیده شود و او با تکیه بر آموزههای الهی، در صداقت، احترام به والدین، کنترل خشم و رفاقت، الگویی برای جامعه باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس مسیر رشد قرآنی را شامل سه مرحله «قرآنخوانی، قرآنفهمی و قرآنزیستی» دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم آنچه را از قرآن فهمیدهایم در زندگی عملی پیاده کنیم، به یک شخصیت قرآنی تبدیل میشویم که دیگر تنها نماینده یک برنامه نیست، بلکه نماینده حقیقتی بزرگ به نام نسل قرآنزیست است.
نوجوانان قرآنی الگوی امروز جامعه است
حجتالاسلام ولدان خطاب به نوجوانان گفت: نباید فکر کنید که آینده را میسازید، بلکه باید بدانید که امروز خانوادهها، دوستان و کل جامعه به رفتار شما نگاه میکنند و یک نوجوان میتواند با یک رفتار نیکو، دیگران را به مسیر قرآن هدایت کند.
وی با پیشنهاد بستن عهد با قرآن افزود: اگر هر نوجوان تلاش کند روزانه تنها یک آیه را در زندگی خود پیاده کند، پس از مدتی تنها یک حافظ قرآن نخواهد بود، بلکه انسانی خواهد شد که با قرآن زندگی کرده است.
قرآن، پناهگاه روح نه ابزار مسابقه
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین با خطاب قرار دادن والدین خواستار تغییر رویکرد در تشویق فرزندان شد و گفت: پدر و مادران نباید فرزندان خود را تنها با رتبه و مقام تشویق کنند، بلکه باید به آنها بیاموزند که ارزش اصلی آنها به خاطر انس با قرآن است، نه صرفاً کسب مقام.
حجتالاسلام ولدان تأکید کرد: قرآن باید برای فرزندان به عنوان پناهگاه روح ، نه ابزاری برای مسابقات دائمی باشد
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