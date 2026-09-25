حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ولایت و امامت در معارف اسلامی، گفت: یکی از زیارتهای مهم شیعیان، زیارت جامعه کبیره است که از امام هادی(ع) به ما رسیده و در آن، اهلبیت(ع) واسطه فیض الهی و سبب نزول برکات خداوند بر عالم معرفی شدهاند.
وی با اشاره به فرازی از زیارت جامعه کبیره افزود: در این زیارت خطاب به اهلبیت(ع) آمده است که خداوند به واسطه آنان عالم را آغاز و به واسطه آنان نیز ختم میکند و به واسطه آنان باران را فرو میفرستد و آسمان را از فروافتادن بر زمین نگه میدارد.
امام، واسطه فیض و رزق الهی
قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) ادامه داد: در دعای عدیله نیز میخوانیم که به یمن وجود اهلبیت(ع)، موجودات روزی میخورند و به واسطه وجود آنان آسمان و زمین برقرار است.
حدائق با بیان اینکه امام، واسطه فیض و رزق الهی و سبب متصل میان زمین و آسمان است، گفت: امام مجرای نزول برکات آسمانی بر مردم است و در زیارت حضرت صاحبالأمر(عج) نیز ایشان به عنوان «راه خدا» معرفی شدهاند؛ راهی که پیمودن غیر آن، انسان را به هلاکت میرساند.
وی تصریح کرد: امروز تنها راه، امام زمان(عج) است.
ولایت، کلید ارکان دین
قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با اشاره به حدیثی از امام باقر(ع) درباره ارکان اسلام، بیان کرد: امام باقر(ع) اسلام را بر پنج پایه نماز، زکات، روزه، حج و ولایت معرفی میکنند و در پاسخ به این پرسش که کدامیک از این ارکان برتر است، ولایت را مهمترین رکن معرفی میفرمایند.
حدائق افزود: ولایت بر دیگر ارکان برتری دارد، چرا که کلید آنهاست و ولی و امام، راهنمای انسان به سوی نماز، روزه، زکات و حج است.
«نماز بیولایت» و «قرآن بیولایت»
وی با تأکید بر جایگاه محوری ولایت در دین گفت: امروز مهمترین رکن دین، ولایت است. نماز بدون ولایت ممکن است خروجیای مانند ابنملجم مرادی داشته باشد و قرآن بدون ولایت و بدون معرفت امام زمان(عج) نیز ممکن است انسان را به مسیری برساند که خروجی آن افرادی مانند حجاج بن یوسف ثقفی باشند.
قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) ادامه داد: نماز، قرآن و دیگر اعمال دینی هنگامی در مسیر صحیح قرار میگیرند که با ولایت همراه باشند و ولایت، رکن رکین اسلام است.
حدائق با بیان اینکه توحید و بندگی خداوند متعال به پذیرش ولایت وابسته است، اظهار کرد: خداوند نمازی را از انسان میپذیرد که از مسیر ولایت گذشته باشد و روزهای را نیز قبول میکند که از مسیر ولایت به انسان رسیده باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله خداوند همه ما را موفق بدارد که به جایگاهی برسیم که همواره خودمان را در محضر خداوند و محضر ولی خدا بدانیم.
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