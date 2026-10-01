پایان کار تنها رکابزن ایران با جایگاه دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیستمین دوره بازی های آسیایی ناگویای ژاپن، از صبح امروز تنها نماینده دوچرخه سواری کشورمان در بخش پیست و در ماده المپیکی اومینیوم به مصاف رقبای خود رفت. اومینیوم یکی از مواد برگزار شده در بازیهای المپیک می باشد که شامل ۴ ماده اسکرچ، تمپوریس، دور حذفی و دور امتیازی می باشد.

آرش میرباقری رکابزن ۱۹ ساله کشورمان به عنوان جوان ترین ورزشکار در جمع دوچرخه سواران حاضر، در مجموع این چهار ماده با ۵۶ امتیاز در رده دوزادهم قرار گرفت. رکابزنان کشورهای ژاپن، هنگ کنگ و چین تایپه اول تا سوم شدند. در این بخش ۱۴ ورزشکار حاضر بودند که تنها ۱۲ نفر موفق به اتمام مسابقه خود شدند. میرباقری در سه مسابقه این ماده دوازدهم و در مسابقه دور امتیازی در بین رکابزنان در رده دهم ایستاد تا با جمع امتیازات به عنوان دوازدهمی بسنده کند.

تیم دوچرخه سواری ایران در بازیهای ناگویا با دو ورزشکار و در دو بخش استقامت جاده و پیست شرکت کرد. در بخش استقامت جاده، ماندانا دهقان در تایم تریل انفرادی سیزدهم و در بخش استقامت جاده چهاردهم شد.

آرش میرباقری رکابزن ۱۹ ساله ایران که در بین دوچرخه سواران حاضر در بخش مردان جوان ترین ورزشکار بود، در بخش تایم تریل انفرادی هشتم و در استقامت جاده عنوان نوزدهم را بدست آورده بود.

با برگزاری مسابقه اومینیوم در بخش پیست، پرونده تیم دوچرخه سواری کشورمان در این بازیها بسته شد.