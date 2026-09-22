به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، محمود وفایی، سرمربی و سرپرست تیم ملی دوچرخهسواری کشورمان، پس از پایان مسابقات استقامت جاده بانوان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا که با حضور ماندانا دهقان، تنها نماینده بانوی دوچرخهسواری ایران همراه بود، اظهار داشت: رقابتهای ناگویا در بخش جاده و در بخش بانوان کارمان به اتمام رسید؛ با یک مقام سیزدهمی و یک مقام چهاردهمی در مادههای تایمتریل انفرادی و استقامت جاده.
وی افزود: در بخش استقامت جاده ۴۸ ورزشکار در رقابتهای بانوان حضور داشتند که خانم ماندانا دهقان توانست مقام چهاردهم را کسب کند. رقابت بسیار سخت و سنگینی بود و با توجه به شرایطی که داشتیم، تمرینات تخصصی و مسابقات تدارکاتی که پیشبینی شده بود، در بخش بانوان به این نتایج اکتفا کردیم.
سرمربی تیم ملی درباره بخش آقایان گفت: آقای آرش میرباقری در ماده تایمتریل انفرادی توانست مقام هشتم را از آن خود کند؛ در بین دوچرخهسواران برتر آسیا و دوچرخهسوارانی که در تیمهای حرفهای رکاب میزنند، رکورد بسیار خوب و شرایط خیلی خوبی دارد. امیدواریم آرش میرباقری در استقامت جاده و ماده اومینیوم پیست بتواند عنوان درخوری را برای کشورمان به دست بیاورد.
وفایی در پایان از مجموعه فدراسیون دوچرخهسواری، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک که شرایط حضور تیم را در این دوره از بازیها فراهم کردند، تشکر کرد.
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