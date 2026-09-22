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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۱

پرونده دختر رکابزن ایران بسته شد

پرونده دختر رکابزن ایران بسته شد

ماندانا دهقان با کسب جایگاه چهاردهم رقابت های دوچرخه سواری در ماده استقامت جاده، به کار خود در بازی های آسیایی پایان داد.

به گزارش خبرنگارمهر از ناگویا ، در ادامه رقابتهای دوچرخه سواری بازی های آسیایی ناگویا، ماندانا دهقان تنها زن دوچرخه سوار کشورمان در این رقابتها، صبح امروز در ماده استقامت جاده در بین ۴۱ رکابزن چهاردهم شد.

این ماده در مسافت ۹۰.۴ کیلومتر و با حضور ۴۱ رکابزن برگزار شد که ماندانا دهقان در نهایت با زمان ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه به عنوان نفر چهاردهم از خط پایان عبور کرد.
در این ماده نمایندگان چین، افغانستان و هنگ کنگ اول تا سوم شدند.

دهقان در تایم تریل انفرادی سیزدهم شده بود و اینگونه به کار خود در بازی های آسیایی پایان داد.

کد مطلب 6954506

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