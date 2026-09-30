خداحافظی با چند دهه انتظار؛ مأموریت آرش میرباقری در پیست ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دوچرخه سواری پیست بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا از روز گذشته در پیست ایزو نایچی آغاز شده است. آرش میرباقری، ستاره ۱۹ ساله دوچرخه سواری ایران، در حالی به عنوان تنها نماینده ایران در بخش پیست بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا رکاب می زند که با پنج مدال قهرمانی آسیا، نام خود را به عنوان آینده دار دوچرخه سواری قاره کهن مطرح کرده است؛ نسل جدیدی که با وجود نبود پیست استاندارد در کشور، بر سکوی آسیا ایستاده است.

دوچرخه سواری از دیرباز یکی از رشته های پرافتخار ایران در بازیهای آسیایی بوده است، هر چند آنچنان که باید در صدر اخبار قرار نگرفته. مرور تاریخچه این حضور نشان می دهد که قهرمانی های این رشته رنگ ثابت کاروان ایران بوده است:

- ۱۹۵۸ توکیو: نخستین مدالها با ۲ نقره توسط جعفر گل طلب به دست آمد.

- ۱۹۶۶ بانکوک: اسماعیل حسینی در بخش پیست و ماده ۴ هزار متر تعقیبی انفرادی نشان برنز گرفت.

- ۱۹۷۰ بانکوک: ایران در بخش تیمی تعقیبی پیست مدال برنز گرفت.

- ۱۹۷۴ تهران: اوج افتخارات؛ ایران در دوره میزبانی خود با ۲ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز خوش درخشید و در موادی همچون جاده تیمی، تایم تریل تیمی در بخش استقامت جاده و تعقیبی تیمی ، ۴۰۰ هزار متر انفرادی و ۴۰۰ متر پیست در بخش پیست روی سکو رفت.

- ۱۹۸۲ هند: دو برنز استقامت و تایم تریل جاده حاصل تلاش رکابزنان ایران شد.

- ۱۹۸۶ سئول: علی زنگی آبادی با طلای ۳۰ کیلومتر تعقیبی انفرادی، نام خود را در تاریخ ماندگار کرد و مهرداد افشاریان نیز برنز ۴ کیلومتر پیست گرفت.

- ۱۹۹۸ بانکوک: تیم ایران در بخش استقامت جاده صاحب دو مدال شد.

- ۲۰۰۲ بوسان: دو مدال طلا در بخش استقامت و تایم تریل جاده به ایران رسید و در تعقیبی تیمی پیست صاحب مدال نقره شدیم.

- ۲۰۰۶ قطر: ایران در بخش پیست صاحب نشان بزنر مدیسن تیمی و نقره کایرین شد. در بخش استقامت جاده نیز دو مدال دو نقره از آن رکابزنان ایران گردید.

- ۲۰۱۰ گوانگژو: سهرابی در دور امتیازی برنز و تیم سرعت در بخش پیست برنز گرفتند و عسگری در بخش جاده برنز گرفت.

- ۲۰۱۴ اینچئون: دانشور در بخش پیست و در ماده کایرین طلا گرفت. در بخش استقامت جاده هم صاحب دو نشان برنز شدیم.

- ۲۰۱۸ جاکارتا: بدون مدال.

- ۲۰۲۲ هانگژو: هر چند مدال طلا نبود، اما فرانک پرتوآذر رکابزن بخش کوهستان با برنز هانگژو، اولین مدال تاریخ دوچرخه سواری زنان ایران در بازیهای آسیایی را ثبت کرد و پنجره ای نو به این رشته گشود.

این تاریخچه نشان می دهد ایران در دوچرخه سواری همیشه مدال آور بوده، اما در سالهای اخیر به ویژه در بخش پیست، سهم کشورمان در سکوها کمرنگ شده است.

میرباقری؛ ستاره نسل جدید و تنها نماینده پیست ایران

در این میان، آرش میرباقری در ۱۹ سالگی به عنوان جوان ترین دوچرخه سوار حاضر در بخش مردان در بازیهای آسیایی ناگویا و تنها رکابزن ایران در بخش پیست شناخته می شود. او تابه امروز در ناگویا مقام هشتم تایم تریل انفرادی را به دست آورده است و در استقامت جاده در مصاف با قهرمانان به نام آسیا به مقام نوزدهم رسیده است.

عملکرد میرباقری در ناگویا را باید در بستر شرایط و امکانات این روزهای دوچرخه سواری کشورمان در مقایسه با کشورهای آسیایی ارزیابی کرد. او در رده بزرگسالان و در جمع رکابزنان باتجربه ای رکاب می زند که بسیاری از آنها در تیم های حرفه ای اروپایی فعالیت می کنند. کسب مقام هشتم تایم تریل در این سطح، رکوردی بسیار امیدوار کننده محسوب می شود؛ به ویژه آنکه او پیش از این در قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ تایلند طلای تایم تریل جوانان، نقره استقامت جاده و در پیست نیز مدال کسب کرده و در مجموع ۵ مدال آسیایی در کارنامه خود دارد.

نکته مهم تر این است که میرباقری این نتایج را در شرایطی کسب کرده که ایران پیست چوبی استاندارد دوچرخه سواری ندارد و بارها به کمبود امکانات سخت افزاری اشاره شده است. این یعنی پتانسیل او با این شرایط، فراتر از نتایج فعلی است.

مهمترین فرصت میرباقری در ناگویا، ماده اومینیوم پیست است؛ ماده ای که او در رقابت های قهرمانی آسیا سابقه مدال آوری در آن را دارد. با توجه به جوان بودن و پتانسیل رشد، سابقه مدال در سطح آسیا و توانایی اش در رقابت با رکابزنان حرفه ای، پیش بینی می شود میرباقری در ماده اومینیوم پیست شانس حضور در جمع ۵ نفر برتر و حتی رسیدن به سکو را داشته باشد. اگر در این ماده عملکرد قابل قبولی داشته باشد، می تواند نخستین مدال دوچرخه سواری ایران در بخش پیست و در بخش مردان را پس از سالها از آن خود کند و فصل تازه ای را برای دوچرخه سواری ایران رقم بزند.

میرباقری تنها نیست؛ او نماینده نسلی است که علیرغم کمبود امکانات، با استعداد و پشتکار در سطح آسیا می درخشد. هر نتیجه ای که در ناگویا کسب کند، فارغ از رنگ مدال، نشانه روشنی از آینده روشن دوچرخه سواری ایران خواهد بود.