آرش میرباقری در استقامت جاده نوزدهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مسابقات بخش استقامت جاده دوچرخه سواری بازیهای آسیایی ژاپن، آرش میرباقری رکابزن ۱۹ ساله کشورمان در بخش استقامت جاده به مصاف رقبای خود رفت. مسابقات بخش استقامت جاده در مسافت ۱۶۰.۵ کیلومتر و با حضور ۴۳ رکابزن در مسیر شین شیرو برگزار شد.

رکابزن جوان کشورمان مسابقه خود را با ثبت زمان ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه و ۵۶ ثانیه به پایان برد و با این زمان در رده نوزدهم ایستاد. در این ماده نمایندگان قزاقستان مدال های طلا و نقره و رکابزن ژاپن نشان برنز گرفت. ۱۶ رکابزن نیز موفق به اتمام مسابقه خود نشدند.

میرباقری به عنوان جوان ترین رکابزن حاضر در این بخش، در ماده تایم تریل انفرادی هم در جایگاه هشتم بازیها قرار گرفته بود.

میرباقری به عنوان تنها نماینده کشورمان در بخش دوچرخه سواری پیست، قرار است هفته آینده در ماده المپیکی اومینیوم نیز شرکت کند.