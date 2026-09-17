رئیس فدراسیون دوچرخه سواری میهمان ویژه بازی های اسیایی ناگویا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری ایران و عضو هیات اجرایی کنفدراسیون آسیا راهی ناگویا خواهد شد.

اسدی با دعوت از سوی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا به عنوان میهمان ویژه در این رقابت ها حاضر خواهد شد.