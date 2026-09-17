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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری میهمان ویژه بازی های اسیایی ناگویا شد

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری میهمان ویژه بازی های اسیایی ناگویا شد

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری میهمان ویژه بازی های اسیایی ناگویا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری ایران و عضو هیات اجرایی کنفدراسیون آسیا راهی ناگویا خواهد شد.

اسدی با دعوت از سوی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا به عنوان میهمان ویژه در این رقابت ها حاضر خواهد شد.

کد مطلب 6949942

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