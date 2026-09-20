رکابزن ایران هشتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین روز از مسابقات دوچرخه سواری جاده بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن ، آرش میرباقری رکابزن جوان کشورمان در ماده تایم تریل انفرادی در مسافت ۳۲.۱ کیلومتر در مسیر ورزشگاه شین شیرو به مصاف ۱۷ ورزشکار دیگر رفت. میر باقری که به عنوان نفر ششم در خط استارت قرار گرفت در نهایت با زمان ۴۴ دقیقه و ۹ ثانیه و ۳۸ صدم ثانیه مسابقه خود را به اتمام رساند.

میرباقری در نهایت بین رکابزنان حاضر در ماده تایم تریل انفرادی در رده هشتم ایستاد.

نمایندگان کشورهای قزاقستان، ژاپن و مغولستان اول تا سوم شدند.

میرباقری در بین ۱۸ رکابزن حاضر در ماده تایم تریل مردان با ۱۹ سال، کم سن ترین ورزشکار حاضر بود.

صبح امروز هم ماندانا دهقان در ماده تایم تریل انفرادی زنان در رده سیزدهم قرار گرفت.

این دو نماینده کشورمان در روزهای آینده در ماده استقامت جاده به رقابت می پردازند.