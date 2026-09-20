  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

رکابزن ایران هشتم شد

رکابزن ایران هشتم شد

آرش میرباقری در مسابقه تایم تریل انفرادی بازیهای آسیایی ناگویا در رده هشتم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین روز از مسابقات دوچرخه سواری جاده بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن ، آرش میرباقری رکابزن جوان کشورمان در ماده تایم تریل انفرادی در مسافت ۳۲.۱ کیلومتر در مسیر ورزشگاه شین شیرو به مصاف ۱۷ ورزشکار دیگر رفت. میر باقری که به عنوان نفر ششم در خط استارت قرار گرفت در نهایت با زمان ۴۴ دقیقه و ۹ ثانیه و ۳۸ صدم ثانیه مسابقه خود را به اتمام رساند.

میرباقری در نهایت بین رکابزنان حاضر در ماده تایم تریل انفرادی در رده هشتم ایستاد.

نمایندگان کشورهای قزاقستان، ژاپن و مغولستان اول تا سوم شدند.

میرباقری در بین ۱۸ رکابزن حاضر در ماده تایم تریل مردان با ۱۹ سال، کم سن ترین ورزشکار حاضر بود.

صبح امروز هم ماندانا دهقان در ماده تایم تریل انفرادی زنان در رده سیزدهم قرار گرفت.

این دو نماینده کشورمان در روزهای آینده در ماده استقامت جاده به رقابت می پردازند.

کد مطلب 6952107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه