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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

زنگ خطر برای والیبال ایران؛ شاگردان پیاتزا ۳۸ امتیاز به کره هدیه دادند

زنگ خطر برای والیبال ایران؛ شاگردان پیاتزا ۳۸ امتیاز به کره هدیه دادند

تیم ملی والیبال ایران در دیداری پرنوسان برابر کره جنوبی ۳۸ امتیاز از اشتباهات خود به حریف داد؛ آماری که نشان می‌دهد شاگردان پیاتزا برای صعود به نیمه‌نهایی باید روی کاهش خطاها تمرکز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف کره جنوبی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد. علی حاجی‌پور با کسب ۱۶ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود و سوبونگ بازیکن شماره هفت کره با کسب ۲۲ پوئن، امتیازآورترین بازیکن بازی شد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۴ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۶ امتیاز در حمله، ۱۴ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۲۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال کره جنوبی نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۳ امتیاز حمله، ۱۰ دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۳۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6964382
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 0
      پاسخ
      افتضاح پر اشتباه پر نوسان کیفیت پایین دو امتیاز جلو یا عقب میفتن بازی رو ول میکنن انگار همه بی تجربه زیر بیست سالن. حتی ست اخر وقتی چهار امتیاز جلو بودن شل شدن دوباره . در حالی که کره ای اگر ادامه میداد سرویساشو خوش خیالان ما حذف میشدن. تا امتیاز اخر عقب یا جلو باید بجنگی ولی جنگندگی ندارن

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