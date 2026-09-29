واکنش پیاتزا به برد سخت ایران مقابل اندونزی؛هم خوشحالم، هم ناراحت!

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از کسب سومین پیروزی در بازی‌های آسیایی ناگویا که با نتیجه ۳-۲ مقابل اندونزی‌ همراه بود، اظهار داشت: در وهله اول وظیفه من این است که بتوانم‌ به بازیکنان انگیزه بدهم و از نظر روحی‌ آن‌ها را تهییج کنم. از یک طرف امروز خیلی خوشحالم چون ۲-۰ عقب بودیم‌ و توانستیم در پایان بازی نتیجه را عوض کنیم و ۲-۳ برنده شویم. از طرف دیگر واقعا ناراحتم چون باید از ست اول باید اینطور بازی می کردیم، نه اینکه بگذاریم دو ست از دستمان برود و از ست‌ سوم‌ خوب بازی کنیم.



وی افزود: این موضوع و اصل قضیه برمی گردد به احترام گذاشتن به تیم حریف. ‌من خیلی ناراحت بودم و در طول بازی این‌ ناراحتی را با خودم داشتم. باید یاد بگیریم که چطور از اول بازی کنیم‌. ما از قبل می دانستیم که شیوه بازی تیم اندونزی چطور است.



سرمربی تیم ملی والیبال ایران در خصوص صدرنشینی تیمش عنوان کرد: الان تیم اول گروه شدیم. بعد از بردن ست چهارم هم مطمئن بودیم که تیم اول گروه هستیم، اما همیشه برد از باخت بهتراست و ما در نهایت برنده از زمین بیرون آمدیم.



پیاتزا در رابطه با اینکه امروز اندونزی خیلی خوب بازی کرد یا ایران پایین تر از سطح انتظار بود، گفت: این سوال را نباید از من بپرسید. باید این را از بازیکنان بپرسید. من پلن بازی را مثل دیروز آماده کردم و کادر من هم می توانند این را شهادت بدهند. بیشتر تمرکزم را روی‌ تیم اندونزی گذاشتم. به بازیکنان هم گفتم این تیم می توانست حتی ۳-۰ تایلند را ببرد، اما بازی را باختند. برای من خیلی محترم بودند. هیچ‌وقت هیچ تیمی را دست کم نمی گیرم، حتی در بازی اولی که با قرقیزستان داشتیم.



وی درباره رویارویی در مرحله یک چهارم نهایی با یکی‌ از تیم های چین یا کره جنوبی اضافه کرد: برای من فرقی نمی کند با کدام تیم بازی کنیم. برای اینکه بتوانیم به فینال برسیم، باید یک چهارم نهایی و نیمه نهایی را ببریم. همیشه تمرکزم روی تیم خودم است، نه تیم حریف. همه چیز دست خودمان است.