به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجی پور درخصوص بازی سخت با کره جنوبی اظهار داشت: مهم این بود که نتیجه گرفتیم و رفتیم مرحله نیمه نهایی. البته یکسری اشتباهات بچه‌گانه داشتیم که جبرانش کردیم و خدا را شکر که توانستیم برنده شویم.

وی درباره بازی با پاکستان در مرحله نیمه نهایی ادامه داد: اصلا نباید فکر کنیم پاکستان تیم ضعیفی است. اگر فکر کنیم ضعیف هستند اجازه می دهیم که مقابل ما بایستند و خوب بازی کنند. از لحظه‌ای که به هتل برگردیم ریکاوری را آغاز می کنیم تا بازی خوبی را مقابل پاکستان انجام دهیم.

قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران در پایان درخصوص شانس قهرمانی ایران در این رقابت ها گفت: انشاالله که با تمام توان بازی می کنیم و برای قهرمانی می جنگیم.