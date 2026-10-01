به گزارش خبرنگار مهر، امین اسماعیل‌نژاد، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، پس از پیروزی برابر کره جنوبی اظهار کرد: تمام بازی‌هایی در این مسابقات برای ما مهم است؛ مخصوصاً الان که وارد مرحله حذفی شده‌ایم. کره جنوبی جزو بهترین تیم‌های آسیاست و ما این را قبل از بازی می‌دانستیم. ست اول را خوب شروع کردیم و بازی را در دست گرفتیم، ولی آنها هم ما را آنالیز کرده بودند و یک مقدار ما را اذیت کردند. با این حال، خدا را شکر توانستیم به بازی برگردیم و مسابقه را به نفع خودمان تمام کنیم.امیدواریم بتوانیم در بازی بعدی هم همان‌طور که در این بازی فشار گذاشتیم و همت کردیم، پیروز شویم و به هدفمان برسیم.

وی در واکنش به انتقادهایی مبنی بر اینکه ایران نباید در بازی با کره تحت فشار قرار بگیرد و ۵ سته بازی کند، گفت: مطمئن باشید هر کسی این صحبت ها را مطرح کند هیچ اطلاعاتی از والیبال ندارد. والیبال دنیا پیشرفت کرده و حتی اگر ضعیف‌ترین تیم مسابقات را هم در نظر بگیریم، نسبت به گذشته پیشرفت زیادی داشته است. اسم تیم‌ها الان خیلی مهم نیست؛ مهم این است که هر تیمی که بازی می‌کند، برای برد می‌آید و ما هم باید تمام تلاشمان را بکنیم تا مسابقات را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال در مورد بازی با پاکستان در مرحله نیمه نهایی گفت: پاکستان هم جزو تیم‌های خوبی است که توانسته تا این مرحله و جمع چهار تیم بیاید. ما هم همان‌طور که مسابقات مقدماتی را شروع کردیم، به همین شکل با قدرت ادامه می‌دهیم تا بتوانیم به هدفمان برسیم. امیدواریم به مدال خوش‌رنگ برسیم و آن را تقدیم کنیم به خانواده‌هایمان که دو ماه است واقعاً از آنها دور هستیم و دلتنگی و سختی دوری را تا الان تحمل کرده‌ایم.