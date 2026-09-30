آقاجانی: مقابل تیم والیبال قطر تمام توانمان را گذاشتیم اما نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آقاجانی پس از شکست دو بر صفر ایران مقابل قطر در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: در دیدار مقابل تیم ملی قطر، اوایل بازی کمی تحت فشار قرار گرفتیم، اما رفتهرفته خودمان را پیدا کردیم. حتی در ست دوم در مقطعی شرایط بهگونهای بود که میتوانستیم نتیجه بازی را تغییر دهیم، اما قطر یکی از قدرتهای جهان است و نتوانستیم آنالیزی را که از این تیم داشتیم، بهطور کامل در زمین پیاده کنیم.
وی تصریح کرد: به نظرم ست دوم بازی خوبی بود و تمام توانمان را گذاشتیم. واقعاً مدت زیادی است که در اردو هستیم و برای این مسابقات تلاش کردهایم و شرمنده شدیم که نتوانستیم چیزی را که میخواستیم رقم بزنیم.
بازیکن تیم ملی والیبال ساحلی ایران ادامه داد: از رئیس فدراسیون والیبال تشکر میکنم که برای ساحلی سنگ تمام گذاشتند و اردوهای متعددی برگزار شد. از مربی خوبم آقا رحمان و یار عزیزم عباس نیز تشکر میکنم. همه در کنار هم و شانهبهشانه تلاش کردیم، اما قرعه سختی داشتیم و متأسفانه نتیجهای که میخواستیم به دست نیامد.
آقاجانی خاطر نشان کرد: طبیعت ورزش همین است و باید دوباره ریکاوری کنیم، تلاش کنیم و خودمان را قویتر کنیم. اگر میخواهیم با بهترینهای دنیا رقابت کنیم، نیاز به حضور در تورنمنتهای بینالمللی بیشتری داریم. باید بهطور مستمر در رقابتهای بینالمللی و مسابقات FIVB شرکت کنیم تا بتوانیم در چنین دیدارهای حساسی بهترین عملکردمان را ارائه دهیم.
وی گفت: از همه مردم و دوستانی که برای موفقیت ساحلی دعا کردند و انرژی فرستادند تشکر میکنم. متأسفیم که نتوانستیم چیزی را که میخواستیم به دست بیاوریم و امیدوارم بتوانیم در مسابقات و تورنمنتهای دیگر این نتیجه را جبران کنیم.
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