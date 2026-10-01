به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوازدهم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی از ساعت ۰۷:۳۰ دقیقه صبح روز پنج شنبه (نهم مردادماه) به مصاف تیم کره جنوبی رفت. ملی‌پوشان ایران در این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز میدان شدند.

ایران ست نخست را در رقابتی نزدیک با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود خود به پایان رساند، اما در ست دوم شرایط کاملاً متفاوت بود. ملی‌پوشان ایران برخلاف ست اول، تمرکز و انسجام لازم را نداشتند و در مقاطع مختلف با اشتباهات پیاپی، امتیازات متوالی را به کره جنوبی واگذار کردند. در حالی که کره‌ای‌ها از این فرصت به خوبی استفاده کردند و فاصله خود را افزایش دادند، شاگردان پیاتزا نتوانستند روند بازی را تغییر دهند و در نهایت ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به حریف واگذار کردند.

در ست سوم نیز کره جنوبی از همان ابتدای کار تیم برتر میدان بود و ایران با اشتباهات متعدد، فرصت پیش افتادن را به حریف داد. دریافت‌های نامطمئن و دشوار، توپ‌گیری‌های کم‌اثر و خطاهای پیاپی در سرویس و بازی روی تور باعث شد کره‌ای‌ها در بیشتر دقایق این ست برتری خود را حفظ کنند. شاگردان پیاتزا در ادامه توانستند با بهبود نسبی روند بازی، فاصله امتیازی را کاهش دهند و در لحظات پایانی اختلاف را به سه امتیاز برسانند، اما همچنان اشتباهات فردی و خطاهای روی تور مانع از بازگشت کامل ایران به جریان مسابقه شد. در نهایت کره جنوبی با حفظ برتری خود، ست سوم را ۲۵ بر ۲۱ به سود خود تمام کرد تا ایران در مجموع با نتیجه ۲ بر یک عقب بیفتد.

ایران در ست چهارم شروع متفاوتی داشت و از همان امتیازات ابتدایی توانست برتری خود را به حریف تحمیل کند و فاصله امتیازی مناسبی ایجاد کند. شاگردان پیاتزا که در دو ست گذشته با اشتباهات متعدد و دریافت‌های نامطمئن کار را برای خود دشوار کرده بودند، در این ست با تمرکز و انسجام بیشتری بازی کردند و تعداد خطاهای فردی نیز کاهش یافت. برتری ایران در ادامه حفظ شد و ملی‌پوشان در نهایت این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود خود به پایان رساندند تا کار به ست پنجم کشیده شود.

ست پنجم نیز در شرایطی نزدیک و پایاپای دنبال شد و دو تیم در مقاطعی به تساوی رسیدند. امتیازات یکی پس از دیگری میان دو تیم رد و بدل می‌شد، اما ایران در امتیازات پایانی تمرکز بیشتری داشت و توانست با دفاع‌های قابل قبول برتری خود را حفظ کند و فاصله را افزایش دهد. در نهایت شاگردان پیاتزا با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به پیروزی رسیدند تا در مجموع با برتری ۳ بر ۲ مقابل کره جنوبی، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی را به دست آورند.

با این حال، ایران در این دیدار اصلاً در حد انتظارات ظاهر نشد و کار را برای خود بسیار دشوار کرد. شاگردان پیاتزا پس از واگذاری دو ست متوالی، در شرایطی که انتظار نمی‌رفت برابر کره جنوبی تا این اندازه تحت فشار قرار بگیرند، مسابقه را به ست پنجم کشاندند؛ اتفاقی مشابه دیدار برابر اندونزی که آن مسابقه نیز پنج‌سته شده بود. ملی‌پوشان ایران در نهایت در ست تعیین‌کننده به خود آمدند و با برتری در این ست، مسابقه را ۳ بر ۲ به سود خود تمام کردند و به نیمه‌نهایی رسیدند. پنج‌سته شدن مسابقه و سختی ایران برای بازگشت به بازی، در حالی رقم خورد که انتظار می‌رفت شاگردان پیاتزا برابر کره جنوبی با اقتدار بیشتری ظاهر شوند.

در نهایت شاگردان پیاتزا با این پیروزی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و باید با پاکستان بازی کنند. ملی‌پوشان والیبال در مرحله مقدماتی مقابل تیم‌های قرقیزستان، تایلند و اندونزی به میدان رفتند که در هر سه دیدار پیروز شدند و به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردند.

تیم ملی والیبال در این بازی با ترکیب علی حق پرست، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، سید عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، پوریا حسین خانزاده و حسین حاجی کلاته به میدان رفت و هدایت تیم هم بر عهده روبرتو پیاتزا بود.