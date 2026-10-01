رضا صفایی سرمربی پرسپولیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور باشگاه استقلال در والیبال، پرسپولیس نیز در این رشته سرمایه‌گذاری کرده و در فصل جاری با تیمی در لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور حضور خواهد داشت. مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک کشور در سال ۱۴۰۵ نیز به‌صورت منطقه‌ای برگزار خواهد شد.

رضا صفایی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال، به‌عنوان سرمربی تیم پرسپولیس در لیگ والیبال باشگاه‌های ایران انتخاب شد و تمرینات این تیم را از حدود دو هفته پیش آغاز کرده است. همچنین کامبیز یعقوبی، مربی سابق تیم ملی، در کادر فنی پرسپولیس با صفایی همکاری خواهد کرد. صفایی پیش از این تا آستانه سرمربیگری استقلال پیش رفته بود، اما در نهایت محمدی‌راد به‌عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد و حالا صفایی مسیر خود را با پرسپولیس و از لیگ یک دنبال خواهد کرد.