تعهد ۵۴۰ میلیاردی خیرین مدرسه‌ ساز فارس در سال ۱۴۰۵

سید محمد علی میرباقری در حاشیه مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه فعالیت مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس گفت: این مجموعه از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در استان آغاز کرده و طی نزدیک به سه دهه، در زمینه تأمین فضاهای آموزشی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی و همچنین حمایت از دانش‌آموزان فعالیت داشته است.

وی افزود: فعالیت خیرین تنها به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود و در قالب مدرسه‌یاری نیز برای تأمین تجهیزات آموزشی، وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان و نیازهای بهداشتی مدارس اقدامات مختلفی انجام می‌شود.

میرباقری با اشاره به عملکرد خیرین در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ تعهد مورد انتظار خیرین استان ۱۴۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ۱۳۰ میلیارد تومان تعهد محقق شد و حدود ۷۷ درصد از تعهدات خیرین به مرحله اجرا رسید.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری اولیه برای جذب تعهدات خیرین ۵۴۰ میلیارد تومان تعیین شد که با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و محدودیت‌های موجود، رقم بالایی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تنها شش ماه از سال گذشته است، افزود: تاکنون ۴۲ میلیارد تومان از این تعهدات محقق شده و روند جذب مشارکت خیرین همچنان ادامه دارد.

مشارکت ۴۰۶ خیر مدرسه ساز فارسی در مهرماه

میرباقری با اشاره به مشارکت خیرین در آغاز سال تحصیلی بیان کرد: تنها در مهرماه امسال ۴۰۶ خیر در حوزه مدرسه‌سازی مشارکت داشتند و تعهد ساخت بیش از ۱۵ واحد آموزشی با ظرفیتی بالغ بر ۳۰۰ کلاس درس ثبت شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به مشکلات موجود در حوزه آموزش، بخشی از تمرکز خیرین به سمت مدرسه‌یاری و تأمین نیازهای دانش‌آموزان و مدارس سوق پیدا کرده است و تلاش می‌کنیم در کنار ساخت فضاهای آموزشی، نیازهای بهداشتی، تجهیزاتی و آموزشی دانش‌آموزان را نیز پوشش دهیم.

فارس؛ دبیرخانه خیرین مدرسه‌ساز خارج از کشور

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس همچنین به فعالیت خیرین ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و گفت: دامنه فعالیت خیرین مدرسه‌ساز فارس محدود به داخل استان نیست و خیرینی از دیگر استان‌ها و خارج از کشور نیز در این حوزه مشارکت دارند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت فارس، دبیرخانه کمیسیون بین‌الملل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز در فارس مستقر شده و طی یکی دو سال گذشته چهار همایش در این زمینه در کیش، امارات و شیراز برگزار شده است.

میرباقری ادامه داد: در یکی از این برنامه‌ها در امارات، مجموعه خیرین ایرانی این کشور احیا شد و در همایش کیش نیز بیش از ۶۰ خیر بین‌المللی و ایرانیان خارج از کشور حضور داشتند که در مجموع نزدیک به یک‌ونیم همت تعهد و مشارکت در این برنامه‌ها شکل گرفت.

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای ارتباط با خیرین خارج از کشور گفت: در چند ماه اخیر به دلیل برخی مسائل و تنگناها، ارتباط با خیرین خارج از کشور دشوارتر شده، اما این شرایط نباید موجب کاهش کیفیت و کمیت فعالیت‌های خیرین در حوزه آموزش و تربیت شود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس تأکید کرد: تلاش ما این است که با استفاده از نمایندگان و ظرفیت‌های موجود در کشورهای مختلف، روند مشارکت خیرین خارج از کشور در حوزه آموزش ادامه پیدا کند.

مدرسه‌یاری به سمت هوشمندسازی مدارس می‌رود

میرباقری همچنین از ورود جدی‌تر مجمع خیرین به حوزه تجهیزات آموزشی و فناوری خبر داد و گفت: مدرسه‌سازی تنها بخشی از فعالیت خیرین است و موضوع تجهیزات آموزشی، فناوری و هوشمندسازی مدارس نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: کمیسیون مدرسه‌یاری در جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور تشکیل شده و فعالیت آن در شیراز نیز از یکی دو ماه گذشته آغاز شده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس ادامه داد: در هفته‌های اخیر جلساتی برای بررسی هوشمندسازی مدارس، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی برگزار شده است و تلاش می‌کنیم سیاست‌های ملی در این حوزه را متناسب با ظرفیت‌های استان دنبال کنیم.