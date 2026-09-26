به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخزاده با اشاره به روند اجرای طرح سرویس مدارس در شیراز گفت: تاکنون حدود ۴۰ هزار دانشآموز در سامانه سرویس مدارس ثبتنام کردهاند و فرآیند ساماندهی سرویسها با همکاری شرکتهای مجری و مدارس در حال انجام است.
وی افزود: در سال تحصیلی جاری، ۲۶ شرکت در حوزه سرویس مدارس فعال هستند و خدمات مربوط به حدود یکهزار و ۳۴۰ مدرسه را پوشش میدهند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز ادامه داد: حدود ۷۰۰ مدیر اجرایی و نماینده نیز در مدارس مستقر هستند تا فرآیند هماهنگی و ساماندهی سرویس مدارس را تسهیل کنند.
فرخزاده از والدینی که تاکنون برای دریافت سرویس مدرسه فرزند خود ثبتنام نکردهاند خواست هرچه سریعتر اطلاعات خود را در سامانه «سفیر مهر شیراز» تکمیل و درخواست سرویس را ثبت کنند تا برنامهریزی و تخصیص سرویس با مشکل مواجه نشود.
وی درباره بازپرداخت مبالغ مربوط به سال گذشته نیز گفت: مبالغ قسط پایانی والدینی که در سال گذشته مشمول بازگشت وجه بودهاند، به حساب آنان عودت داده شده است.
فرخزاده افزود: با این حال، تعدادی از والدین تاکنون شماره شبای بانکی خود را در سامانه ثبت نکردهاند و لازم است با مراجعه به سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز و واحد سرویس مدارس، نسبت به ارائه شماره شبا و تکمیل فرآیند بازگشت وجه اقدام کنند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری، ایجاد فرآیندی منظم، شفاف و قابل پیگیری برای ارائه خدمات سرویس مدارس و تسهیل دسترسی دانشآموزان و خانوادهها به این خدمات است.
وی تأکید کرد: همکاری والدین در تکمیل اطلاعات و ثبتنام، به اجرای دقیقتر فرآیند ساماندهی سرویس مدارس کمک خواهد کرد.
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