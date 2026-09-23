اول مهر و جای خالی تعلیم و تربیت در سیمای شهری شیراز

خبرگزاری مهر، گروه استانها- بهنام بهتری نژاد*: امروز اول مهر است؛ روزی که یک میلیون دانشآموز در استان فارس پس از ماهها تعطیلی دوباره راهی مدرسه میشوند و فصل تازهای از تعلیم و تربیت آغاز میشود.
در این راستا شهری که قرار است «فرهنگ» را جدی بگیرد، در چنین روزی باید بیش از همیشه نشانههای این مناسبت را در فضای عمومی خود به نمایش بگذارد اما در شیراز، از این اتفاق فرهنگی و اجتماعی بزرگ، در فضای شهری چندان خبری نیست.
شهرداری فقط نهادی برای آسفالت خیابان، جمعآوری پسماند و صدور مجوز ساختوساز نیست و یکی از مأموریتهای مهم مدیریت شهری، فرهنگسازی و ایجاد پیوند میان شهر و رویدادهای مهم اجتماعی است.
اگر قرار باشد شهر در مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی فقط شاهد نصب چند بنر مناسبتی باشد، پس نقش مدیریت فرهنگی شهر دقیقاً کجاست؟
اول مهر فقط باز شدن درِ مدرسهها نیست؛ آغاز دوباره یک فرآیند بزرگ اجتماعی است و فرصتی مهم برای اینکه شهر، از طریق تبلیغات محیطی، فضاسازی شهری، برنامههای فرهنگی، المانها و حتی پیامهای کوتاه و خلاقانه، به دانشآموزان و معلمان خوشامد بگوید و اهمیت تعلیم و تربیت را یادآوری کند.
اما آنچه امروز در فضای شهری دیده میشود، با این اهمیت چندان تناسبی ندارد.
قرار نیست شهرداری جای آموزش و پرورش را بگیرد و از بودجه فرهنگی شهر برای انجام وظایف دستگاههای دیگر هزینه شود اما آیا فضاسازی فرهنگی شهر برای استقبال از دانشآموزان و معلمان، طراحی پیامهای شهری درباره اهمیت تعلیم و تربیت و ایجاد حال و هوای فرهنگی در شهر، بخشی از مسئولیت اجتماعی مدیریت سازمان فرهنگی شهرداری شیراز نیست؟
مردم برای اداره شهر عوارض میپردازند، بخشی از همین منابع در حوزههای فرهنگی هزینه میشود، پس طبیعی است که شهروندان شیرازی در تمامی مناطق شهری انتظار داشته باشند خروجی این هزینهها را در زندگی روزمره و فضای عمومی شهر هم ببینند.
اگر قرار است برای فرهنگ هزینه کنیم، گاهی بد نیست مردم بدانند این هزینه دقیقاً کجا و برای چه چیزی صرف شده است.
چرا شهر نباید به دانشآموزی که صبح اول مهر از خانه خارج میشود، بگوید: «به شهر علم و یادگیری خوش آمدی»؟
مسئله، نصب چند بنر و پوستر نیست؛ مسئله این است که مدیریت فرهنگی شهر شیراز در برابر یک رویداد بزرگ اجتماعی، چه روایت فرهنگی ای برای شهر دارد؟
اول مهر میتوانست یک فرصت باشد؛ فرصتی برای اینکه سازمان فرهنگی شهرداری نشان دهد فرهنگ فقط در نام یک سازمان خلاصه نمیشود و «شهر فرهنگی» را باید در خیابانها، میدانها، تابلوها و رفتارهای مدیریت شهری هم دید.
شهر اگر قرار است فرهنگساز باشد، باید در بزنگاههای فرهنگی دیده شود.
امروز اول مهر است و شهر باید صدای تعلیم و تربیت را میشنید اما در فضای شهری شیراز، این صدا چندان به گوش نرسید.
*فعال رسانه ای
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