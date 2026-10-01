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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

بازگشت ۲۰ واحد صنعتی به تولید؛ ۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شد

بازگشت ۲۰ واحد صنعتی به تولید؛ ۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شد

گرمسار- رئیس اداره صمت گرمسار از احیای ۲۰ واحد صنعتی راکد این شهرستان با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: ۴۲۳ فرصت شغلی ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیزاده ظهر پنجشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی گرمسار با اشاره به روند احیای واحدهای صنعتی راکد در گرمسار اظهار کرد: در سال گذشته و طی شش ماهه نخست سال جاری، ۲۰ واحد صنعتی غیرفعال در این شهرستان با پیگیری مسائل و رفع موانع موجود، مجدداً به چرخه تولید بازگشتند.

وی افزود: طی سال گذشته ۱۴ واحد صنعتی راکد با مجموع سرمایه‌گذاری ۹ هزار و ۸۶۸ میلیارد ریال فعال شدند که بازگشت این واحدها به تولید، ۳۳۸ فرصت شغلی ایجاد و احیا کرد.

رئیس اداره صمت گرمسار ادامه داد: این واحدها در بخش‌های متنوعی از جمله تولید محصولات پلیمری، سیم و مفتول، قرقره چوبی، کود شیمیایی، محصولات بهداشتی، روغن هیدرولیک صنعتی، پارچه آستری و لایی چسب، لوازم خانگی، بطری PET و فرآوری و شکل دهی فلزات فعالیت دارند.

علیزاده با اشاره به تداوم روند احیای واحدهای راکد در سال جاری تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نیز شش واحد صنعتی دیگر با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال مجدداً راه‌اندازی شدند.

وی بیان کرد: این واحدها در زمینه تولید انواع فیلتر روغن، آب و سوخت، رزین کوپلیمر اکریلیک، بسته‌بندی آب آشامیدنی، عطر و ادکلن، چیلر تراکمی و یونیت کندانسور فعالیت می‌کنند و با راه‌اندازی مجدد آنها ۸۵ فرصت شغلی ایجاد شده است.

رئیس اداره صمت گرمسار گفت: مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احیای ۲۰ واحد صنعتی طی این مدت به ۱۱ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال رسیده و در نتیجه این اقدامات، ۴۲۳ فرصت شغلی ایجاد یا به چرخه اشتغال بازگشته است.

علیزاده احیای واحدهای راکد را یکی از مسیرهای استفاده از ظرفیت‌های موجود صنعتی دانست و افزود: بازگشت این واحدها علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن سرمایه‌ گذاری های انجام‌شده، به حفظ اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی شهرستان کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع فعالیت آنها با همکاری فرمانداری، اداره کل صمت، دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و سایر مجموعه‌های مرتبط ادامه دارد و احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال همچنان در دستور کار قرار خواهد داشت.

کد مطلب 6964490

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