به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیزاده ظهر پنجشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی گرمسار با اشاره به روند احیای واحدهای صنعتی راکد در گرمسار اظهار کرد: در سال گذشته و طی شش ماهه نخست سال جاری، ۲۰ واحد صنعتی غیرفعال در این شهرستان با پیگیری مسائل و رفع موانع موجود، مجدداً به چرخه تولید بازگشتند.

وی افزود: طی سال گذشته ۱۴ واحد صنعتی راکد با مجموع سرمایه‌گذاری ۹ هزار و ۸۶۸ میلیارد ریال فعال شدند که بازگشت این واحدها به تولید، ۳۳۸ فرصت شغلی ایجاد و احیا کرد.

رئیس اداره صمت گرمسار ادامه داد: این واحدها در بخش‌های متنوعی از جمله تولید محصولات پلیمری، سیم و مفتول، قرقره چوبی، کود شیمیایی، محصولات بهداشتی، روغن هیدرولیک صنعتی، پارچه آستری و لایی چسب، لوازم خانگی، بطری PET و فرآوری و شکل دهی فلزات فعالیت دارند.

علیزاده با اشاره به تداوم روند احیای واحدهای راکد در سال جاری تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نیز شش واحد صنعتی دیگر با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال مجدداً راه‌اندازی شدند.

وی بیان کرد: این واحدها در زمینه تولید انواع فیلتر روغن، آب و سوخت، رزین کوپلیمر اکریلیک، بسته‌بندی آب آشامیدنی، عطر و ادکلن، چیلر تراکمی و یونیت کندانسور فعالیت می‌کنند و با راه‌اندازی مجدد آنها ۸۵ فرصت شغلی ایجاد شده است.

رئیس اداره صمت گرمسار گفت: مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احیای ۲۰ واحد صنعتی طی این مدت به ۱۱ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال رسیده و در نتیجه این اقدامات، ۴۲۳ فرصت شغلی ایجاد یا به چرخه اشتغال بازگشته است.

علیزاده احیای واحدهای راکد را یکی از مسیرهای استفاده از ظرفیت‌های موجود صنعتی دانست و افزود: بازگشت این واحدها علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن سرمایه‌ گذاری های انجام‌شده، به حفظ اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی شهرستان کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع فعالیت آنها با همکاری فرمانداری، اداره کل صمت، دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و سایر مجموعه‌های مرتبط ادامه دارد و احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال همچنان در دستور کار قرار خواهد داشت.