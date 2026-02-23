به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه، در مجموع ۱۴۵۶ واحد صنعتی جدید در کشور به بهرهبرداری رسیدهاند. این واحدها با سرمایهگذاری بخش خصوصی از سوی در شهرکها و نواحی صنعتی مختلف راهاندازی شدهاند. میزان سرمایهگذاری انجامشده برای این واحدها حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده و اشتغال مستقیم ایجادشده نیز ۲۰ هزار و ۸۹۳ نفر است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از مجموع ۱۴۵۶ واحد صنعتی نو بهرهبردار، ۵۸۸ واحد همزمان با هفته دولت افتتاح شدهاند. مابقی این واحدها، یعنی ۸۶۸ واحد صنعتی، در نیمه دوم سال -دهه فجر- به بهرهبرداری رسیدهاند. این ۸۶۸ واحد با سرمایهگذاری بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان ایجاد شده و برای نزدیک به ۱۴ هزار نفر اشتغال مستقیم فراهم کردهاند. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از بهرهبرداریهای جدید در ششماهه دوم سال انجام شده است.
در کنار راهاندازی واحدهای جدید، احیای واحدهای صنعتی راکد نیز در دستور کار قرار داشته است. طبق اعلام رسمی، تا پایان دیماه سال جاری ۶۴۲ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتهاند. این واحدها پیش از توقف فعالیت، در مجموع برای ۱۲ هزار و ۲۵۸ نفر اشتغال ایجاد کرده بودند و حجم سرمایهگذاری انجامشده در آنها نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
فرآیند بازفعالسازی این واحدها با حمایت و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق سازوکارهای مرتبط با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران انجام شده است. هدف از این اقدام، استفاده مجدد از ظرفیتهای بلااستفاده صنعتی و جلوگیری از ادامه رکود در واحدهایی بوده که به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده بودند.
از مجموع ۶۴۲ واحد احیاشده، ۱۳۴ واحد در ششماهه نخست سال افتتاح شدهاند. همچنین در نیمه دوم سال ۵۰۸ واحد صنعتی احیاشده دیگر به بهرهبرداری رسیدهاند. این ۵۰۸ واحد در مجموع برای ۹۰۳۰ نفر اشتغال داشتهاند که با بازگشت آنها به چرخه تولید، این فرصتهای شغلی مجدداً فعال شده است.
با جمعبندی آمارهای منتشرشده، طی سال جاری در مجموع ۲۰۹۸ واحد صنعتی شامل واحدهای جدید و احیاشده وارد مدار تولید شده یا به آن بازگشتهاند. از این تعداد، ۱۴۵۶ واحد مربوط به طرحهای جدید و ۶۴۲ واحد مربوط به بازفعالسازی واحدهای راکد بوده است. از نظر اشتغال، واحدهای جدید بیش از ۲۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کردهاند و واحدهای احیاشده نیز بیش از ۱۲ هزار شغل را تثبیت یا دوباره فعال کردهاند.
حجم سرمایهگذاری اعلامشده برای واحدهای جدید حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان و برای واحدهای احیاشده نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است. در مجموع، رقم سرمایهگذاری مرتبط با این واحدها به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان میرسد؛ هرچند بخش مربوط به واحدهای احیاشده عمدتاً سرمایهگذاریهای قبلی بوده که با بازگشت واحدها به تولید مجدداً فعال شده است.
این آمارها تصویری کلی از وضعیت توسعه و بازفعالسازی واحدهای صنعتی در سال جاری ارائه میدهد. راهاندازی واحدهای جدید به افزایش ظرفیت تولید کشور منجر شده و احیای واحدهای راکد نیز به استفاده مجدد از ظرفیتهای موجود کمک کرده است. جزئیات مربوط به توزیع استانی، نوع صنایع و میزان تولید این واحدها هنوز به تفکیک منتشر نشده، اما بر اساس دادههای موجود، روند بهرهبرداری و بازفعالسازی واحدهای صنعتی در طول سال جاری ادامه داشته و در مقاطع مختلف زمانی به اوج رسیده است.
