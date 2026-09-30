۶۹ تبعه غیرمجاز در زابل شناسایی و جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مقابله با سارقان، مخلان نظم و امنیت و برخورد با جرایم مختلف، طی هفت روز و با مشارکت مأموران انتظامی در شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح با استفاده از رصد و اشراف اطلاعاتی، ۶۹ تبعه غیرمجاز، ۹ خرده‌فروش مواد مخدر، چهار مجلوب متواری با سوابق متعدد، ۳۲ معتاد متجاهر و ۱۷ سارق را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این عملیات ۲۳ فقره انواع سرقت شامل سرقت لوازم منزل، تلفن همراه، مغازه و سیم و کابل برق کشف و ۳۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

وی خاطرنشان کرد: یک کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر از جمله تریاک و حشیش و همچنین ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز نیز در جریان اجرای این طرح کشف شد.