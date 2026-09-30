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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

۶۹ تبعه غیرمجاز در زابل شناسایی و جمع آوری شدند

۶۹ تبعه غیرمجاز در زابل شناسایی و جمع آوری شدند

زابل- فرمانده انتظامی شهرستان زابل از شناسایی و جمع آوری ۶۹ تبعه غیرمجاز در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله‌محور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مقابله با سارقان، مخلان نظم و امنیت و برخورد با جرایم مختلف، طی هفت روز و با مشارکت مأموران انتظامی در شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح با استفاده از رصد و اشراف اطلاعاتی، ۶۹ تبعه غیرمجاز، ۹ خرده‌فروش مواد مخدر، چهار مجلوب متواری با سوابق متعدد، ۳۲ معتاد متجاهر و ۱۷ سارق را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این عملیات ۲۳ فقره انواع سرقت شامل سرقت لوازم منزل، تلفن همراه، مغازه و سیم و کابل برق کشف و ۳۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

وی خاطرنشان کرد: یک کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر از جمله تریاک و حشیش و همچنین ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز نیز در جریان اجرای این طرح کشف شد.

کد مطلب 6964116

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