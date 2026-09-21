به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان روز دوشنبه در سفر یک‌روزه به آذربایجان شرقی، در مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی حضور یافت و با جمعی از مسئولان، امامان جماعت، طلاب و روحانیون استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی در جریان این سفر با حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، دیدار و درباره مسائل و ظرفیت‌های مرتبط با فعالیت‌های مسجدمحور گفت‌وگو کرد.

حضور در جلسه قرارگاه راهبری مساجد آذربایجان شرقی از دیگر برنامه‌های مدیرعامل بنیاد هدایت بود. در این نشست، موضوعات مرتبط با راهبری و تقویت نقش مساجد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

نشست با امامان «قبس» و «بانور» و دیدار با مدیران حوزه‌های علمیه استان نیز از دیگر برنامه‌های این سفر یک‌روزه بود که طی آن درباره ظرفیت‌های تبلیغی، تربیتی و اجتماعی مساجد و نقش روحانیون در این عرصه گفت‌وگو شد.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با حضور در تعدادی از مساجد تبریز، در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی این مساجد شرکت کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و برنامه‌های اجراشده قرار گرفت.

این سفر با هدف بررسی ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با فعالیت‌های مسجدمحور و تقویت تعامل میان مجموعه‌های فرهنگی، تبلیغی و حوزوی در آذربایجان شرقی انجام شد.