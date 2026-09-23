به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدباقر پارسائیان با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره بارشهای مهرماه و فعالیت سامانه النینو اظهار کرد: مدیریت شهری باید از هماکنون اقدامات پیشگیرانه را با جدیت دنبال کند و آمادگی شهر به زمان اوج بارندگی موکول نشود.
وی افزود: اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با حضور در نقاط مختلف شهر، از کانالها، مسیلها و سیلبندهای اصلی بازدید کردند تا وضعیت این مسیرها و میزان آمادگی آنها برای هدایت روانآبهای سطحی بررسی شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در این بازدید وضعیت چهار سیلبند اصلی شامل سیلبند پارک کوهستان، بالادست مهرآوران، کمربندی یزد ـ مهریز و محدوده جاده بافق ـ مهریز بررسی و نقاط نیازمند رسیدگی، مرمت یا تقویت شناسایی شد.
پارسائیان با تأکید بر ضرورت لایروبی و بازگشایی مسیرهای انتقال آب گفت: لایروبی کانالها، آزادسازی مسیلها و رفع انسداد مسیرهای هدایت روانآب باید پیش از وقوع بارندگی انجام شود تا احتمال آبگرفتگی معابر و خسارت به شهروندان کاهش یابد.
وی همچنین بررسی وضعیت چاههای جذبی سطح شهر را ضروری دانست و افزود: ظرفیت و عملکرد چاههای جذبی باید به صورت مستمر بررسی و در نقاط نیازمند اصلاح یا تقویت، اقدامات لازم انجام شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: همکاری شهرداری یزد، مدیریت بحران، معاونت محیط زیست و خدمات شهری، شرکت آب منطقهای و راهداری برای نگهداری، مرمت و آمادهسازی سیلبندها و مسیرهای هدایت آب باید تقویت شود.
پارسائیان خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت و حقوقی شورا موضوع آمادگی شهر در برابر بارندگیها را به صورت مستمر پیگیری میکند و موارد نیازمند اقدام دستگاههای اجرایی تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.
وی حفاظت از جان و مال شهروندان را از اولویتهای مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: با هرگونه تصرف یا ایجاد مانع در حریم کانالها، مسیلها و سیلبندها که موجب اختلال در مسیر طبیعی آب شود، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد همچنین از تهیه گزارش بازدیدهای انجامشده خبر داد و گفت: نقاط نیازمند اقدام جمعبندی و گزارش آن برای طرح و بررسی در صحن شورای اسلامی شهر یزد ارائه میشود.
پارسائیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی که میتواند در زمان بارندگی موجب اختلال در مسیر عبور آب یا آبگرفتگی شود، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری یزد اطلاع دهند.
نظر شما