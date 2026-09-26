به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقه‌باف اظهار کرد: در صورت تحقق شرایط پربارش، افزایش بارندگی می‌تواند فرصتی برای تقویت منابع آب، کاهش فشار بر آبخوان‌ها و بهبود ذخایر آبی استان باشد، اما بارش‌های رگباری و شدید نیز می‌تواند موجب روان‌آب، فرسایش خاک، آب‌گرفتگی و خسارت به مزارع، باغ‌ها و تأسیسات کشاورزی شود.

وی افزود: آماده‌سازی زیرساخت‌های کشاورزی باید پیش از آغاز بارش‌ها انجام شود و مسیرهای عبور روان‌آب، نقاط مستعد آب‌گرفتگی و وضعیت زهکشی مزارع و باغ‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد بر رفع موانع و رسوبات مسیرهای عبور آب و حفاظت از تجهیزات، تأسیسات و محصولات کشاورزی در برابر بارش‌های شدید تأکید کرد.

طاقه‌باف با اشاره به اهمیت آبخیزداری و آبخوان‌داری گفت: بارش‌های مناسب نباید صرفاً به روان‌آب تبدیل شوند، بلکه باید با اجرای طرح‌های آبخیزداری، کنترل روان‌آب، افزایش نفوذ آب و تغذیه آبخوان‌ها، بخشی از این بارندگی‌ها به ذخایر قابل استفاده بخش کشاورزی تبدیل شود.

وی احیای قنوات، اجرای عملیات آبخیزداری در مناطق مستعد، تقویت تغذیه آبخوان‌ها و هدایت اصولی روان‌آب‌ها را از مهم‌ترین راهکارهای بهره‌برداری از بارش‌های پیش‌رو عنوان کرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین بر اطلاع‌رسانی سریع به بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: پایش نقاط آسیب‌پذیر، بررسی وضعیت زهکشی مزارع و باغ‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به محصولات باید پیش از وقوع بارش‌های شدید انجام شود.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را از دیگر الزامات مدیریت شرایط پربارش دانست و گفت: جهاد کشاورزی، هواشناسی، شرکت آب منطقه‌ای، مدیریت بحران و فرمانداری‌ها باید با رصد مستمر شرایط جوی، زمینه صدور هشدارهای به‌موقع و اتخاذ تصمیم‌های پیشگیرانه را فراهم کنند.

طاقه‌باف خاطرنشان کرد: در صورت وقوع بارش‌های مناسب، باید برنامه مشخصی برای استفاده حداکثری از این ظرفیت در بخش کشاورزی تدوین شود تا ضمن تقویت منابع آب و تغذیه آبخوان‌ها، فشار بر منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.

وی گفت: هدف این است که بارش‌ها از یک رخداد کوتاه‌مدت به فرصتی برای تقویت منابع آب، افزایش تاب‌آوری کشاورزی و پایداری تولید در استان یزد تبدیل شوند.