  1. استانها
  2. مازندران
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

تخریب ۵۴ ساخت‌وساز غیرمجاز در مزارع چمستان

تخریب ۵۴ ساخت‌وساز غیرمجاز در مزارع چمستان

نور - دادستان عمومی و انقلاب چمستان از اجرای حکم تخریب و اعاده به وضع سابق ۵۴ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل ۳۱ مورد دیوارکشی و ۲۳ مورد احداث بنا به متراژ ۱۴ هزار مترمربع از اراضی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان حسن‌زاده ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ کاربری اراضی زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، با دستور قضایی و در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، عملیات قلع‌وقمع و تخریب بناهای غیرمجاز اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات، ۵۴ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل ۳۱ مورد دیوارکشی و ۲۳ مورد احداث بنا به متراژ ۱۴ هزار مترمربع از اراضی زراعی تخریب و اراضی مذکور به وضع سابق اعاده شد.

دادستان چمستان تأکید کرد: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی علاوه بر تضییع حقوق عمومی، تهدیدی برای ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی منطقه محسوب می‌شود و دستگاه قضایی در چارچوب قانون با این‌گونه اقدامات برخورد خواهد کرد.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز با جدیت در حوزه قضایی چمستان دنبال می‌شود و دستگاه‌های متولی نیز موظف به انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه هستند.

کد مطلب 6964571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها