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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شاهرود؛ ۴ هکتار زمین کشاورزی آزاد شد

قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شاهرود؛ ۴ هکتار زمین کشاورزی آزاد شد

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از آزادسازی ۴۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان با اجرای حکم قضایی خبر داد و گفت: هدف این اقدام صیانت از اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی شاهرود، اظهار داشت: ساخت و ساز های غیر مجاز در شاهرود شناسایی و قلع و قمع شد.

وی ادامه داد: بناهای غیرمجاز احداثی در شهرک نمازی و اراضی مجاور بخش مرکزی شاهرود قلع‌وقمع و زمین‌های آزاد شده به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اجرای احکام قضایی در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی اظهار داشت: این عملیات در اجرای دو فقره حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شده است.

غریب مجنی افزود: در جریان این عملیات، حدود ۴۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی که دچار تغییر کاربری غیرمجاز شده بودند، آزادسازی شد و به چرخه تولید بازگشت.

وی اضافه کرد: بهره برداران از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی خودداری کنند تا از محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا جلوگیری شود و همچنین درخواست داریم شهروندان موارد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش کنند.

کد مطلب 6957417

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