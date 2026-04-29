قلع و قمع ۳۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، واله بایبوردی روز چهارشنبه اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تیم کارشناسی امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام کرد.

وی افزود: در این عملیات که طی روزهای اخیر در محدوده اراضی زراعی اطراف شهرستان اهر انجام شد، ۳۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت تقریبی ۴ هکتار شناسایی و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و بناها، دیوارکشی‌ها و مستحدثات ایجاد شده در این اراضی قلع و قمع شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر با تأکید بر جدیت دستگاه‌های مسئول در برخورد با متخلفان گفت: اجرای این احکام در راستای حفظ امنیت غذایی، جلوگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و حمایت از تولیدات کشاورزی منطقه انجام می‌شود و هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز قانونی مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.

بایبوردی همچنین از همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و دهیاری‌های تابعه در اجرای این طرح قدردانی کرد و افزود: امور اراضی با رصد مستمر و انجام گشت‌های حفاظتی، نسبت به شناسایی و برخورد با تخلفات مشابه در آینده اقدام خواهد کرد.