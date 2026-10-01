به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی ظهر پنجشنبه در چهلمین یادواره سرداران و شهیدان کلاگرمحله قائمشهر که با حضور محسن اسماعیلی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان بر حل مسائل با بهره‌گیری از دانش، ظرفیت دانشگاه‌ها و توان نخبگان است و تلاش داریم تصمیمات اجرایی بر پایه مطالعات کارشناسی اتخاذ شود.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام مازندران افزود: حدود ۲۷۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان شناسایی شد که پس از احصای مسائل و اولویت‌ها، بخش قابل توجهی از آنها تعیین تکلیف شده و حدود ۲۲۰۰ پروژه به پایان رسیده است.

استاندار مازندران یکی از محورهای مهم اقدامات انجام شده را حوزه پسماند دانست و تصریح کرد: طرح مدرن و پیشرفته پسماند قائمشهر پس از سال‌ها بلاتکلیفی وارد مرحله تولید گرانول شده است.

یونسی‌رستمی ادامه داد: این مجموعه ظرفیت تولید حدود چهار هزار و ۵۰۰ تن گرانول را دارد و محصول آن می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از مشکلات حوزه پسماند استان را با رویکردی علمی و اصولی مدیریت کند.

وی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه فاضلاب اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح‌های این بخش ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است؛ چراکه ساماندهی فاضلاب از نیازهای مهم زیرساختی مازندران محسوب می‌شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه طی حدود دو سال گذشته پروژه‌های عمرانی و زیرساختی متعددی در استان فعال شده است، افزود: هدف این بوده که طرح‌هایی که سال‌ها متوقف یا بلاتکلیف مانده‌اند، دوباره وارد چرخه اجرا و بهره‌برداری شوند.

یونسی‌رستمی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در استفاده از نیروهای متخصص اظهار کرد: مدیران و نیروهایی که در دولت چهاردهم به کار گرفته می‌شوند باید در برابر مردم پاسخگو بوده و از توان علمی و تخصصی برخوردار باشند.

وی افزود: در پروژه پسماند قائمشهر از ظرفیت دانشگاه صنعتی شریف و سایر مجموعه‌های علمی استفاده شده و همین الگو در حوزه فاضلاب نیز دنبال می‌شود.

استاندار مازندران درباره پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و پل‌های استان نیز گفت: پروژه‌ها و پل‌هایی وجود داشت که سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند و تلاش کردیم برای تعیین تکلیف و تکمیل آنها اقدام شود.

پل شهر پلسفید در حال اجرا است

وی از تکمیل پل شهر پل‌سفید خبر داد و بیان کرد: این پروژه بیش از ۲۵ سال نیمه‌تمام مانده بود و اکنون در حال اجراست و بر اساس برنامه تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

یونسی‌رستمی توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی را از دیگر برنامه‌های استان برشمرد و گفت: توسعه سیستم ریلی مازندران با جدیت دنبال می‌شود و تقویت این زیرساخت می‌تواند در مسیر توسعه استان نقش مؤثری داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به مسائل حوزه آب اظهار کرد: مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان، در برخی مناطق با مشکل تأمین آب شرب مواجه است و رفع این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و بلندمدت است.

استاندار مازندران افزود: پروژه‌های سد زارم‌رود و سد سجادرود را برای تقویت زیرساخت‌های آبی استان با جدیت دنبال خواهیم کرد و امیدواریم با آغاز این طرح‌ها بخشی از نیازهای آبی مازندران در سال‌های آینده تأمین شود.

یونسی‌رستمی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منطقه‌محور خاطرنشان کرد: برای نقطه‌به‌نقطه استان برنامه داریم و مسائل هر منطقه به صورت جداگانه بررسی و برای آنها راهکار ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: در مدیریت استان نباید به سمت اقدامات غیرعلمی حرکت کنیم و هر تصمیمی که امروز گرفته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که در آینده نیز بتوان از آن دفاع کرد و پاسخگوی نیازهای نسل‌های بعد باشد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری چهلمین یادواره سرداران و شهیدان کلاگرمحله قائمشهر اشاره کرد و گفت: یادواره‌های شهدا صرفاً مراسمی برای گرامیداشت نام و یاد شهیدان نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و مقاومت است.

یونسی‌رستمی افزود: زنده نگه داشتن فرهنگ شهدا باید در رفتار، مدیریت و مسئولیت اجتماعی نیز نمود داشته باشد و این فرهنگ می‌تواند چراغ راه نسل‌های امروز و آینده باشد.