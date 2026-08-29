به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای اجرای طرح‌های افتتاح‌شده در استان، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی و هزینه شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساماندهی وضعیت پسماند در انجیل‌سی بابل خبر داد و گفت: مقرر شده زمین مورد نیاز این طرح در اختیار استان قرار گیرد و با اختصاص حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، روند اجرای پروژه ساماندهی پسماند این منطقه دنبال شود.

استاندار مازندران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در استان افزود: علاوه بر طرح‌های افتتاح‌شده، عملیات اجرایی ۶۸ پروژه عمرانی جدید نیز با اعتباری نزدیک به یک هزار میلیارد تومان آغاز شده است.

به گفته وی، شهرستان بابل با ۲۱ پروژه بیشترین تعداد طرح‌های جدید را به خود اختصاص داده و پس از آن، بهشهر با ۱۰ پروژه و قائمشهر با ۹ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

یونسی رستمی درباره توزیع اعتبارات این پروژه‌ها نیز بیان کرد: قائمشهر از نظر حجم اعتبارات پروژه‌های کلنگ‌زنی‌شده سهم قابل توجهی دارد و پروژه‌های شهرداری این شهرستان با اعتباری حدود ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، بخش مهمی از منابع اختصاص‌یافته را شامل می‌شود.

وی با اشاره به نقش دهیاری‌ها در اجرای پروژه‌های جدید گفت: از مجموع پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده، ۳۹ طرح توسط دهیاری‌ها اجرا می‌شود که بیش از ۵۷ درصد کل پروژه‌های کلنگ‌زنی‌شده را شامل می‌شود.

استاندار مازندران اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های شهرداری‌ها را ۸۴۳ میلیارد تومان و اعتبار طرح‌های دهیاری‌ها را ۱۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیازهای عمرانی و خدماتی شهروندان و روستاییان استان در دستور کار قرار گرفته است.