به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر شنبه در جمع مسئولان استان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و این روند برای کاهش دغدغههای فعالان این حوزه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مدیریت استان پس از ساماندهی موضوع پسماند، برنامهریزی ویژهای برای توسعه زیرساختهای فاضلاب در دستور کار قرار داده است، افزود: برای اجرای طرحهای مرتبط با جمعآوری، تصفیه و بهرهبرداری از فاضلاب، ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
استاندار مازندران ادامه داد: این منابع مالی در شهرستانهای مختلف استان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه تأسیسات فاضلاب هزینه خواهد شد و استفاده از پساب تصفیهشده نیز میتواند به تقویت بخش کشاورزی کمک کند.
یونسی رستمی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تأمین انرژی اشاره کرد و گفت: ناترازی در حوزه برق و گاز به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی مستلزم مدیریت مصرف در همه بخشها است.
وی با تأکید بر اینکه هر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی به حفظ تولید و اشتغال کمک میکند، افزود: همراهی مردم در مصرف بهینه برق و گاز میتواند از بروز محدودیتهای بیشتر برای صنایع جلوگیری کند.
استاندار مازندران همچنین فرهنگسازی در حوزه مدیریت مصرف را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و اظهار کرد: عبور از دورههای اوج مصرف و حفظ پایداری فعالیت واحدهای تولیدی، نیازمند مشارکت عمومی و توجه جدی به الگوی مصرف انرژی است.
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