به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، همزمان با هفته دولت از بهرهبرداری ۱۶۶۰ پروژه عمرانی و خدماتی و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۰ همت پروژه جدید در سطح استان خبر داد و بر اولویت توسعه زیرساختهای برق، آب، گاز و پسماند تاکید کرد.
استاندار مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: طی ۹ ماه گذشته بیش از ۴۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در استان به اتمام رسیده است و زیرساختهای مهم در حوزههای مختلف توسعه یافتهاند.
وی درباره حوزه برق افزود: فاز دوم نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات در دهه فجر، فاز نخست نیروگاه محمودآباد با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات تا پایان سال و دو نیروگاه ۲۵ مگاواتی در نوشهر آماده بهرهبرداری هستند. استاندار همچنین از نصب پنلهای خورشیدی کوچک مقیاس با ظرفیت بیش از ۱۰۰ مگاوات تا پایان سال خبر داد تا ناترازی برق استان کاهش یابد.
یونسیرستمی درباره پروژههای آبرسانی گفت: بهرهبرداری از طرحهای شرق استان، انتقال آب از مرزنآباد به چالوس و از غرب به تنکابن، دسترسی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به آب شرب پایدار تا ۵۰ سال آینده را تضمین خواهد کرد.
استاندار در حوزه گازرسانی نیز اعلام کرد: با اختصاص هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار، بیش از ۱۰۰ روستا در هفته دولت به شبکه گاز متصل خواهند شد.
وی درباره مدیریت پسماند گفت: تکمیل حدود ۷۰ درصد طرحهای پسماند تا پایان سال جاری و بهرهبرداری از تصفیهخانه بزرگ غرب استان، مشکل این حوزه را تا سال آینده برطرف خواهد کرد. همچنین آغاز عملیات اجرایی شبکههای فاضلاب در گلوگاه، بهشهر، میاندرود و نکا بخشی از برنامههای توسعه شهری استان است.
