به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرپور با تاکید بر اهمیت تمرکززدایی در ورزش گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی و راهبردی هیئت استان، رشد و پیشرفت ووشو در تمامی شهرستان‌هاست.

جعفرپور با تاکید بر اینکه توسعه ووشو در شهرستان‌ها؛ اولویت اصلی هیئت استان است؛ بیان داشت: ما تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا با شناسایی و پرورش استعدادها، زمینه ارتقای این ورزش را به ویژه در مناطق محروم و دور از مرکز استان فراهم کنیم.

وی با اعلام یک خبر ویژه برای جامعه ورزش روستایی افزود: در راستای توسعه عدالت ورزشی، طرح راه‌اندازی خانه‌های ووشو روستایی در سطح استان کلید خورده است و با توجه به ظرفیت‌های بهاباد، در اولین فرصت خانه ووشو این شهرستان را راه‌اندازی و افتتاح خواهیم کرد.

وی گفت: شهرستان بهاباد به زودی شاهد افتتاح رسمی خانه ووشو خواهد بود؛ اتفاق بزرگی که می‌تواند نویدبخش ظهور قهرمانان جدید از این خطه کویری در میادین ملی و بین‌المللی باشد.