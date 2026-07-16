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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

خانه ووشو روستایی در بهاباد راه‌اندازی می‌شود

خانه ووشو روستایی در بهاباد راه‌اندازی می‌شود

یزد - رئیس هیئت ووشو استان یزد از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خانه‌های ووشو روستایی در شهرستان بهاباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرپور با تاکید بر اهمیت تمرکززدایی در ورزش گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی و راهبردی هیئت استان، رشد و پیشرفت ووشو در تمامی شهرستان‌هاست.

جعفرپور با تاکید بر اینکه توسعه ووشو در شهرستان‌ها؛ اولویت اصلی هیئت استان است؛ بیان داشت: ما تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا با شناسایی و پرورش استعدادها، زمینه ارتقای این ورزش را به ویژه در مناطق محروم و دور از مرکز استان فراهم کنیم.

وی با اعلام یک خبر ویژه برای جامعه ورزش روستایی افزود: در راستای توسعه عدالت ورزشی، طرح راه‌اندازی خانه‌های ووشو روستایی در سطح استان کلید خورده است و با توجه به ظرفیت‌های بهاباد، در اولین فرصت خانه ووشو این شهرستان را راه‌اندازی و افتتاح خواهیم کرد.

وی گفت: شهرستان بهاباد به زودی شاهد افتتاح رسمی خانه ووشو خواهد بود؛ اتفاق بزرگی که می‌تواند نویدبخش ظهور قهرمانان جدید از این خطه کویری در میادین ملی و بین‌المللی باشد.

کد مطلب 6889621

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